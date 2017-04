Al padre de Maluma "casi le da un ataque al corazón" cuando el cantante dejó el fútbol por la música

Al padre del cantante colombiano no le hizo nada de gracia que su hijo cerrara la puerta a una posible carrera como futbolista profesional para probar suerte en el mundo del reggaeton

Aunque ahora su nombre se asocie automáticamente al reggaeton, la carrera de Maluma podría haber sido muy distinta, ya que hubo un momento de su vida en el que se vio ante la disyuntiva de decidir si quería seguir adelante con su prometedora trayectoria en el mundo del futbol, para lo que ya había recibido varias ofertas de equipos importantes, o apostar por su verdadero sueño: la música.

Evidentemente, el intérprete se decidió por esta última opción para disgusto de su padre, que no encajó demasiado bien su decisión en un primer momento.

"A mi padre casi le dio un ataque al corazón. Y para mí fue como dejar a una amante. Me dolió. Pero vi que tenía una oportunidad y tenía que ir a por todas", recuerda ahora en una entrevista a Billboard.



A pesar de que en aquella época era tan solo un adolescente, el colombiano se dio cuenta rápidamente de que no podía seguir manteniendo durante mucho tiempo el ritmo insostenible de trabajo que llevaba mientras trataba de compaginar sus dos pasiones, lo que le empujó a elegir entre una de las dos.

" Apenas dormía cuatro horas cada noche. Cuando salía de clase tenía que ir a jugar durante horas y luego al estudio de grabación", matiza.

Al final la valentía del artista dio sus frutos y a día de hoy puede presumir de ser una de las grandes estrellas de la música latina, con una proyección cada vez mayor en Estados Unidos, pese a lo cual él mismo apunta que no todo es tan idílico como parece en su nueva vida.



"Todo el mundo se imagina que esto ha sido como un cuento de hadas, pero muchas noches me encuentro mirando a las paredes de mi habitación de hotel, solo. Pero esta es la vida que he elegido", confiesa, añadiendo que por el momento no hay ninguna persona especial que le haga compañía durante sus viajes. "Estoy buscando a una mujer que sea inteligente y espiritual, y que al mismo tiempo pueda manejar esta locura que es mi vida", afirma el reguetonero.

