Maki, dispuesta a perdonarle una infidelidad a Juan Soler

Juan Soler y Magdalena Moguilevsky llevan más de quince años juntos, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. O eso dice ella, pues han tenido crisis matrimoniales que han sabido capotear: “Crisis hemos tenido y muchísimas… yo era una mujer que trabajaba, que tenía una carrera, que era la villanita de las novelas juveniles y dejé todo por casarme con él, siempre todas las mujeres hacemos eso”.

En una charla exclusiva con Univision Entretenimiento, la mujer de 43 años de edad asegura que si su marido, el actor argentino Juan Soler, tuviera sexo casual con otra mujer, no tendría problema en perdonarlo: “Sí lo perdonaría, porque pienso que el sexo no tiene mucho que ver con el amor, antes, a los 20 años, te hubiera dicho ¡nooo, jamás!. Hoy tengo otras cosas con Juan, con esto no quiero decir que me gustaría que me fuera infiel, ni que tenga una pareja abierta para nada”.



Juan y Maki Soler 15 años de amor Juan Soler y Maki son una pareja de actores argentinos que consolidaron su amor y sus carreras en México, se casaron cuando él tenía 39 años de edad. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Se conocieron en 2002 en los pasillos de Televisa, en la Ciudad de México, él la vio guapa y ella lo tenía en el concepto de "mujeriego". Juan tenía una relación en ese momento. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Su relación siempre se ha carcaterizado por ser muy abierta y honesta, Juan de 51 años de edad tenía una hija que tuvo a los 25 años de edad en Argentina y eso no fue problema para Maki. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz y modelo de 43 años cuenta que a pesar de que Juan supo de la existencia de su hija Valentina tiempo después, la reconoció y tiene relación con ella: "si yo hubiera sabido de su hija y que él no la hubiera reconocido no me hubiera casado con él", declaró a la revista Quien, en 2010. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Magdalena, verdadero nombre de Maki siempre estuvo segura de quererse casar y tener hijos, Juan sólo estaba de acuerdo en lo de los hijos pero no en lo del matrimonio. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir EL 18 de diciembre de 2004, la pareja que vivía en ese entonces en la Ciudad de México se convirtió en padres de Mia. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al año siguiente la actriz se volvió a embarazar y por desgracia perdió al bebé. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Dos meses después de su pérdida, la pareja logró un nuevo embarazo. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En el 2006 quedó nuevamente embarazada de su segunda hija, Azul. Las dos pequeñas se volvieron prioridad para la actriz, por lo que su carrera pasó a segundo plano. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La familia se fue de México a Miami por oportuniddes de trabajo para Juan Soler, regresaron en 2016 a la capital mexicana y ya no se acoplaron al estilo de vida por lo que actualmente viven en Estados Unidos. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Juan es un hombre hogareño que cada que su agenda se lo permite convive con sus mujeres y se involucra en sus tareas diarias. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Además de la actuación y su familia, Juan tiene otra gran pasión: las motocicletas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es común ver que entre cada proyecto, Juan se de tiempo para rodar con sus amigos. Este gusto no lo comparte con Maki. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Actualmente, él está grabando la telenovela 'Me declaro cupable' en la Ciudad de México, mientras su familia continúa con su vida en Miami, aunque lo visitan cada que pueden. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir La pareja se ha mantenido al margen de los escándalos y la polémica, tratando de construir una vida de lo más común posible. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir



Maki, como es conocida en el mundo del entretenimiento, asegura tener una mentalidad muy abierta y estaría dispuesta a pasar ese desliz de su esposo por alto siempre y cuando no tuviera una amante fija: “Creo que tendría que ver la circunstancia, si fuera un noviazgo y hubiera amor de por medio, pues no, mejor terminemos la relación y querámonos como amigos, pero, si salió un día, se emborrachó y se acostó con una, pues no pasa nada”.

“Tengo muchas otras cosas más profundas que no voy a tirar a la basura por un error, creo que no hay que castigar a la gente y valorar más lo que tienes en casa”.

Sin embargo, si el escenario fuera al revés y Maki tuviera una noche de fiesta con amigas, ella no se ve siéndole infiel a su esposo: “La mujer no es de ver un 'striper' y decir '¡ay chiquito!'; no, a las mujeres nos enamora que nos cuiden, que nos procuren. Las mujeres no necesitamos a los hombres para la satisfacción, sólo para reproducir, y el hombre es más animal”.



“La verdad es que si yo estuviera buscando a un hombre fuera, sería que mi relación está de la fregada y no es así”, comentó la argentina.

Maki viajó para estar menos de medio día con su esposo en la Ciudad de México, quien presentó su novela ‘Me declaro culpable’, y ahí nos confesó en exclusiva que en ocasiones se arrepiente de haber abandonado su carrera como actriz para dedicarse a criar a sus hijas Mia y Azul, además de procurar a su esposo: “En ocasiones sí me preguntó, '¿pero qué hice, por qué?', pero cuando veo a mis hijas no me arrepiento, no sé cómo explicarlo, la verdad no fue planeado, se dio natural, nació mi hija y yo no quería dejarla, él grababa mucho y se fue dando, pero pasaron muchos años”, finalizó.