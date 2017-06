Jim Croce, autor de "Bad, Bad Leroy Brown" y "Time in a Bottle", tenía 30 años cuando murió el 20 de septiembre de 1973. Volaba en un Beechcraft E18S desde Natchitoches, Louisiana, hacia Sherman, Texas. Se cree que por cuenta de la neblina de ese día, el avión golpeó el único árbol que había cerca a la pista donde despegaron, un árbol de nueces pecan. Al día siguiente de su muerte, se lanzó su single " I Got a Name ".