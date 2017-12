Los últimos minutos de Fanny Cano: la tragedia que apagó el fulgor de una estrella

La mañana del miércoles 7 de Diciembre de 1983, la ciudad de Madrid amaneció fría y gris; había mucha bruma en torno al aeropuerto internacional de Barajas. La terminal comenzaba a recibir el aumento de tráfico de fin de año, con las fiestas navideñas inminentes: los corredores estaban decorados con luces; mucha gente yendo y viniendo con ese aire de apremio por llegar a reunirse con sus seres queridos. En las pistas y rampas de llegadas y salidas esperaban aviones de todo tipo, entre ellos las dos flamantes naves - un Boeing 727 de Iberia y un DC-9 de Aviaco- que habrían de protagonizar una dantesca escena, tan solo en cuestión de momentos.



A las 9:40, la confiable voz del capitán Carlos López Barranco anunció a los pasajeros que faltaban solo unos minutos para el despegue del vuelo 350 de Iberia. En menos de dos horas, Fanny Cano y su esposo Sergio Luis, estarían en el aeropuerto Leonardo Da Vinci de Roma, donde pasarían la Navidad con la hermana de ella, Rosa Elvia, y su sobrina. Después de Año Nuevo, juntas las hermanas Cano Damián seguirían su camino hacia la India, para hacer un peregrinaje a Benares, donde practicarían la meditación según el rito budista.



Fanny, estrella de cine y TV en México, de 39 años de edad, rubia y de belleza clásica, iba sonriente, serena, vestida con un conjunto de saco y falda en color arena de Pierre Cardin; sus ojos verdes ocultos por unos amplios lentes oscuros. A su lado, Sergio Luis Cano, seis años mayor, subsecretario de Comercio en el sexenio de José López Portillo, con quien se había casado en 1980, y en ese momento director de FOMIN -Fondo para el Fomento Industrial- le acarició la mejilla, y la ayudó a ajustarse el cinturón.

A las 9:45 am, el 727 comenzó su trayecto hacia la pista, y también hacia el destino.

Como una Venus

María Francisca Isabel Cano Damián nació en Huetamo, Michoacán, el 28 de febrero de 1944 - algunas fuentes citan 1945 y hasta 1948-. Era la segunda de los seis hijos (5 niñas y un niño) nacidos de Francisco Cano Romero y Aurelia Damián de Cano. De grandes ojos verdes y una disposición dulce, Fanny es recordada aún hoy por los vecinos de la localidad, como una niña comedida y buena, que junto con sus hermanos recorrían las calles de la ciudad y cruzaban los arroyos para ir a comprar pan como una más de las típicas familias de ese poblado, aun sin pavimentar ni servicio de electricidad.



La niña creció en una familia tradicional con fuertes principios morales; era la sobrina consentida de su tío Tomás Cano, quien fuera el párroco del pueblo, aunque años más adelante él la regañar+ia severamente al verla en la pantalla grande ligera de ropa, algo que contrastaba con su verdadera personalidad, más bien reservada y tímida.



"Fanny era muy distinta a lo que se pudiera pensar de ella," dijo su hermano menor, Francisco Cano Damián, en una entrevista de televisión en 2003 "no le interesaban los lujos, era más espiritual. Algunas veces, mientras crecíamos, vi cómo a ella le daba pudor ser tan hermosa. No era que no se gustara, solo que sentía que los demás solo la veían como una cara o un cuerpo, pero a nadie parecía importarle lo que sintiera o pensara. Y ella era mucho más que una cara bonita."

Cuando Fanny tenía diez años, su familia se mudó a la capital, donde llevó una vida sosegada de jovencita de clase media, en las calles de la colonia Nueva Santa María, donde tenían su domicilio; además de ser una estudiante aplicada, le gustaba jugar voleibol con sus compañeras de la secundaria, asistir a misa, escuchar música y cuidar niños pequeños, algo de lo que tenía mucha práctica, habiendo ayudado a su madre con la crianza de sus hermanos.



En la primavera de 1962, estudiaba la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando fue descubierta en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras por José Luis Rodríguez, 'Palillo', emblemático personaje de la máxima casa de estudios, y creador de la célebre porra: “¡Cachún, cachún ra-ra! ¡Cachún, cachún ra-ra! Goya, Goya, Universidad" y el periodista de espectáculos Jaime Valdez quienes la convencieron de participar en el certamen de 'Reina de los estudiantes', organizado por la Federación Estudiantil Universitaria, del que resultó ganadora. Fue también entonces donde dejó de usar su nombre de pila, 'María', para convertirse en 'Fanny'. El periodista tenía un olfato certero y había descubierto algo sumamente valioso, casi por accidente: una estrella natural.





9:46 am

La autorización para pasar a pistas fue concedida y el 727 se movió entre la espesa niebla molesta para alcanzar la pista asignada. Sergio Luis tomó la mano de su esposa, que se asomaba por la ventanilla. Qué pena que fuera un día tan gris; en Roma seguro los recibiría el sol. Rosa Elvia estaba muy emocionada de que ella y su hermana irían a recibir la bendición papal en San Pedro y celebrarían Navidad en la ciudad eterna.

Es la primera vez en mucho tiempo que Fanny no pasa esas fechas con sus padres, pero todo se ha conjugado tan bien, que pareciera como si una mano mágica lo hubiera acomodado: un viaje de negocios para Sergio, el que Rosa Elvia y su hija estén en Italia, que el Maharishi Mahesh Yogi diera taller de meditación en Benares al inicio del año.



¿Y después? Quién lo sabe. Tal vez tener un hijo al que dedicarse cuando por fin se retire de la actuación. Hay una propuesta de Ernesto Alonso para grabar una telenovela en Televisa a mediados de 1984, y quizá acepte, si el personaje que le ha prometido la escritora Fernanda Villeli en 'La Traición' es realmente tan bueno: Después de 4 años del exilio en Francia, Amelia Guerra vuelve a México, en donde encontrará el amor, pero también sufrimiento, misterio y pasión. Será la primera vez que regrese a los foros de San Ángel, desde que terminaron las grabaciones de ' Espejismo' en 1981, una producción que la dejó insatisfecha y pensando seriamente en el retiro. Tantos planes en su cabeza. Será por eso que este viaje es como un cierre y también un nuevo comienzo. Fanny devuelve el apretón a la mano de su marido y sigue con los ojos fijos en la bruma que poco a poco se disipa.

Mientras esto sucede, en otro lugar del aeropuerto se mueve otro aparato, un bimotor a reacción McDonnell Douglas DC-9 de la aerolinea española Aviación y Comercio S.A. Aviaco, hoy ya descontinuada, que llevaba a bordo a 37 pasajeros y 3 sobrecargos. Al mando va el capitán Augusto Almoguera, saliendo a cubrir el vuelo 134 con destino a Santander, de carácter doméstico. Una vez todos sus pasajeros a bordo el capitan Almoguera es autorizado a salir a rodaje para pasar a pistas, debía tener cuidado, la niebla estaba muy densa, en teoría el capitan Almoguera y su primer oficial debían seguir los señalamientos para ir por las calles de rodaje sin peligro alguno hasta alcanzar la pista asignada para su despegue.



La mujer más bella de México

Ser reina estudiantil la llevó a ser fotografiada en todos los periódicos de circulación nacional y las conexiones de Jaime Valdez la llevaron a obtener un pequeño papel como amiga de Angélica María, en ese entonces la juvenil 'Novia de México', en la película ' El cielo y la tierra', filmada en julio de 1962. Según cuenta la historia, cuando Fanny se vio en la pantalla ese mismo año, estaba tan molesta por su apariencia (¡en la película sale como morena!) y su actuación tan pobre, que juró nunca hacer otra película. Sin embargo, Valdez la inscribió a estudiar arte dramático con el legendario maestro Seki Sano - que fuera mentor de figuras como Ofelia Guilmáin, Silvia Pinal, Rita Macedo y Jacqueline Andere- y Fanny pronto cambió de opinión. En febrero de 1963, vio su carrera comenzar en serio, con un papel importante en la película de Cantinflas ' Entrega inmediata', filmada en mayo de ese año. En total, hizo cinco películas en 1963 y tres el año siguiente. Pronto, 'Fanny Cano' era el nombre que estaba en boca de todos. El diario Excélsior la llevó en primera plana de espectáculos con el titular 'La mujer más hermosa de México'.