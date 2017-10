Los detalles de la semana de pesadilla de las hijas de Karla Luna

Las pequeñas hijas de Karla Luna -que presuntamente se encuentran con Américo Garza, su padre- han tenido días terribles en los que tuvieron que despedirse de su mamá "en una cajita", para luego ser separadas de forma abrupta de sus abuelos y hermanos.

Desde el 28 de septiembre, día en que murió Karla Luna a los 37 años, comenzó un verdadero viacrucis para sus cuatro hijos, de acuerdo con la versión que una de las mejores amigas de Luna, dio en exclusiva para Univision Entretenimiento: “La familia siempre protegió a las niñas, la misma Karla Luna siempre les evitó dolor alguno, hasta el de enterarse de por qué Karla Panini era la nueva esposa de su papá. Sus hijos grandes son divinos y han estado al pendiente desde siempre de sus hermanitas, no me quiero ni imaginar cómo estarán en estos momentos. Hasta en el sepelio había gente llorando fuerte y la familia los sacaba para que no se asustaran las niñas”, explicó Karla Flores.



Así fue la entrañable amistad de Karla Luna y Karla Panini El productor Oscar Burgos se puso en contacto con Karla Panini, quien recomendó a Karla Luna para comenzar un programa pedido por una cadena de televisión local en Monterrey, Nuevo León. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Ellas se hicieron famosas en el programa de ‘Las Lavanderas’ que comenzó a mediados de 2003. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir ‘Las Karlas’, como las llamaba parte del staff de producción, comenzaron a cimentar la amistad que ya tenían. Ambas pasaban por poco los 20 años de edad. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Junto con su proyecto crecía la amistad que tenían, de pronto, además de los viajes de trabajo, ambas se daban tiempo de pasear de fin de semana e ir a eventos sociales rodeadas de amigas de ambas. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir ‘Las Comares’ se volvieron populares y su programa era ya uno de los más vistos en la televisión de cable de México, con alcance en Latinoamérica y parte de Europa. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Y era su sólida amistad lo que permitía que las bromas en el show fueran más pesadas y divertidas. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El éxito del programa era imparable y estrellas del nivel de Jenni Rivera iban de promoción a la emisión nocturna, siendo también parte importante de las entregas de premios del canal de cable. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir En medio de la fama, Karla Pannini se casó en 2009 con su productor Oscar Burgos en Monterrey. A la fiesta acudieron varios famosos como Adal Ramones y Ceci Gutiérrez. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Su boda religiosa fue todo un suceso en Monterrey. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Algunos medios criticaron el atuendo de Karla, pero ella sólo se rió de las burlas. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir El matrimonio de Karla Panini y Oscar seguía con normalidad y se convirtieron en papás del pequeño Gabriel. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir El éxito del programa, ellas se llamaban hermanas y las crisis maritales de Luna las compartía con Panini, quien la aconsejaba para salvar su matrimonio. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Vivían una evidente complicidad. Incluso, completaban frases al hablar y parecían ser el mejor apoyo una para la otra. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir La exitosa mancuerna comenzó a hacer show por el territorio mexicano, pero algo andaba mal. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Algunas bromas comenzaron a verse incómodas y la hermandad aparentemente estaba fracturada. 'Las Lavabderas' terminó en noviembre de 2014. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oscar Burgos se separó de Karla Pannini y siguió con la amistad de Karla Luna, después de que terminó el programa. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Karla Panini comenzó a salir sola y se alejó de Luna para tener otro grupo de amigos, así como una nueva pareja de la que se sabía poco. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Pannini compartía momentos con su hijo Gabriel, pero aun no revelaba quien le había robado su corazón. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mientras Luna se enteraba de que sufría cáncer, Pannini se casaba con Américo -el esposo de quien fuera su hermana. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir El 13 de junio de 2016, Américo y Karla compartían su felicidad con familia y amigos. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Durante el proceso de la enfermedad de Luna, Panini hizo visitas al hospital, donde ambas platicaban. Aparentemente el tema de Américo no dañó demasiado la relación que tenían. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oscar Burgos acompañó a Karla Luna en su proceso de cáncer. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Tras la muerte de Karla Luna, Pannini tuvo que cancelar sus redes sociales, luego de filtrarse un supuesto mensaje de Twitter poco sensible aobre la muerte de la ‘Comare Morena’. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir



Lorena García, compañera conductora y amiga personal de Karla Luna refrendó, también en entrevista: “Las pequeñitas no la han pasado bien, se les acaba de morir su mamá, es mentira lo que dicen por ahí que ahora las niñas están felices con su papá, o sea, no, se les murió su mamá, ellas ni siquiera han podido entenderlo, la más pequeñita en el sepelio preguntaba a la familia cómo era que su mamita podía caber en esa cajita, es horroroso. Esas niñas deberían estar al cuidado de sus abuelos”.

Stephany, hija mayor de Karla Luna, además de ser casi una enfermera de cabecera para la fallecida conductora, ha tenido que ocupar un poco el lugar de madre desde que Luna no está. Entre las primeras decisiones que tuvo que tomar fue la de celebrar el cumpleaños a Sara Valentina, quien cumplió el pasado 5 de octubre y, aún con el dolor de haber perdido a su mamá, partió una piñata en el colegio y tuvo una tarde de globos y pastel de fresa.



Exesposo de Karla Luna sospechoso de llevarse ilegalmente a sus hijas Univision 0 Compartir



Varios vecinos confirmaron que, cuando aún vivía Karla Luna, bañaban a las niñas en cuanto llegaban a casa de su padre. La señora Rosalía Salas, otra vecina de Américo Garza y Karla Panini, explicó: “Las pequeñas llegaban y si al ratito salían a comer o a la plaza ya llevaban su pelo mojadito , Panini tenía terror de que metieran el cáncer a su casa, decía que las chiquitas olían a eso. Al señor Américo nunca lo vimos maltratando a las niñas, pero sí discutiendo a veces con su pareja”.

Univisión Entretenimiento intentó confirmar la versión de la señora Salas y obtener testimonios de personas cercanas al entorno de Américo Luna y Karla Panini, sin éxito.



Laura Cruz, una madre del colegio donde estudian las niñas también comentó: “Yo desde mi casa cuidaba que mi hijo no repitiera lo que dicen las revistas para evitar que sufrieran 'bullying' en la escuela. Las niñas siempre estaban contentas y sus hermanos grandes siempre las han cuidado bien, Sthephany siempre está al pendiente de sus tareas y entiendo que sus abuelitos las quieren mucho.





A punto de cumplirse 72 horas de la desaparición de las pequeñas, quienes fueron sustraídas por su padre de casa de su abuela, aún no se tienen pistas del paradero de él, las niñas o quien es hasta el momento su pareja sentimental, la conductora Karla Panini. El caso -que de acuerdo con funcionarios del gobierno estatal ha llegado ya a oídos del Gobernador de Nuevo León- se mantiene abierto, la alerta AMBER activa y se espera que en las próximas horas se pueda dar con el paradero de las menores.