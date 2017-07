Los Ángeles Azules denuncian intento de secuestro por parte de un alcalde mexicano

Luego de que algunos miembros de la legendaria agrupación mexicana Los Ángeles Azules denunciaran el lunes que habían sido privados de su libertad tras presentarse en una feria en el ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, en Tlaxcala, el máximo líder de la policía local aclaró qué había ocurrido y lamentó la versión pública que se ofreció de los hechos.

De acuerdo con integrantes de Los Ángeles Azules, creadores de éxitos como '17 años' y 'El listón de tu pelo', cuando bajaron del escenario en horas de la madrugada del lunes, al menos cuatro oficiales les impidieron abandonar los predios del evento, por órdenes, según revelaron, del alcalde Óscar Vélez Sánchez.



A través de sus redes sociales, músicos y técnicos de Los Ángeles Azules denunciaron que el Alcalde supuestamente estaba molesto por la negativa de los miembros de la agrupación a tomarse una foto.



Sin embargo, en un video que publicó en Facebook, Carmelo Ramírez Hernández, titular de Seguridad Pública del ayuntamiento, aseguró que tuvieron que tomar medidas, pero era con el único fin de proteger a los artistas. Un aumento en el costo de los boletos de entrada al evento habría generado una amenaza de una parte del público que atentaba con destrozar los vehículos de los famosos.

"Nuestra obligación era resguardar su seguridad", dijo Ramírez Hernández, quien lamentó la divulgación de información falsa.

"Las declaraciones que han estado saliendo en las redes sociales, dicen que fue intento de secuestro, o retención ilegal, realmente no existe nada de eso", dijo el oficial, quien no comenta en su video por qué razón los músicos y técnicos de Los Ángeles Azules no fueron apercibidos de la situación.



