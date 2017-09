Lo que falta para que 'Despacito' ayude rapidito a Puerto Rico, como quiere Daddy Yankee

Puerto Rico enfrenta hoy la mayor crisis humanitaria en la historia de nuestro país. Estas 4 nominaciones a los @latingrammys se las dedico a mi tierra; y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado de emergencia a la comunidad global. TE NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA! 🇵🇷🇵🇷🇵🇷

A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on Sep 26, 2017 at 12:01pm PDT