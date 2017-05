Libra – Viernes 5 de mayo 2017: No dejes que la imaginación te traicione

No permitas que la gente frustrada te agobien con chismes y te estropeen el fin de semana que a todas luces se vislumbra prometedor, librano. Está acercándose a tu panorama laboral una nueva oportunidad de empleo que dentro de muy pocos días comenzará a cristalizar de manera favorable. Se trata de algo nuevo para ti, pero el reto a tu inteligencia pondrá a prueba tu talento. Los inconvenientes del pasado no tienen que convertirse en obstáculos en tu vida presente. Deja atrás esas inquietudes y resquemores los cuales solo entorpecen tu felicidad actual. Vive con intensidad tu realidad de hoy y no la eches a perder pues aún Júpiter está retrógrado en tu signo y surgen algunos malentendidos.



Amor

Hoy viernes la Luna está en Virgo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Se avecina el movimiento lunar a tu signo Libra que ocurrirá mañana sábado. Si una persona negativa se inmiscuye en tu vida y empieza a sembrar cizaña para destruir tu relación, no le hagas caso pues al hacerlo estarías cediéndole terreno y dañando tu vida amorosa. Es hora ya de aprender de las experiencias pasadas y no darle entrada en el hogar a quienes te perjudican.

Salud

Hay un ambiente de recuperación energética en tu horóscopo y te sientes mucho mejor de padecimientos crónicos asociados con diabetes o artritis. Continúa tus tratamientos como lo vienes haciendo y no tendrás complicaciones de salud.

Trabajo

Una relación laboral se profundiza y lo que inicialmente comenzó como un trabajo temporal puede convertirse en un empleo a largo plazo, fijo, y con muchos beneficios. Aprovecha al máximo esta oportunidad y tendrás éxito en todo.

Dinero y fortuna

Te encuentras en el medio del ciclo de las transformaciones planetarias y en tu caso se manifiestan en la forma de pagos atrasados, soluciones y acuerdos positivos entre partes en litigio. Recibirás noticias gratas de una persona ausente que te debe un dinero.



