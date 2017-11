Libra – Viernes 3 de noviembre 2017: Surgen gastos extras, inesperados

Noticiero astrológico: La Luna se mueve a Tauro y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Debido a ciertos aspectos planetarios contradictorios este viernes posiblemente debas rehacer algo mal hecho en tu trabajo o rectificar un error cometido. Si es así y debes hacerlo de cualquier manera, no lo prolongues más tiempo. Mientras más pronto la realices mejor será para ti, y los demás en tu empresa. Una compra de terrenos, casa o propiedad cristalizará felizmente y podrás contar con más recursos económicos una vez terminado ese negocio. No te asustes por los gastos envueltos en el asunto pues no te faltará el dinero para asumirlos.



publicidad

Amor

La Luna está en Aries, pero moviéndose ya al signo de Tauro donde estará en plenilunio mañana. Si has estado deseando una noche de intimidad diferente este es tu ciclo para explorarla y hacer lo desacostumbrado. Pon a funcionar tu imaginación y crea una atmósfera divertida y sensual en tu recámara pues así excitarás más a tu pareja.

Salud

Atiende las afecciones imprevistas y evitarás complicarte con gripes o catarros en esta época del año. No asumas conductas irresponsables ni descuides tu salud saliendo a la intemperie desabrigado o con poca protección contra el tiempo.

Trabajo

Tus negocios por cuenta propia marchan admirablemente, pero debes ser muy selectivo a la hora de escoger las personas que te ayudan para no cometer el error de depositar tu confianza en gentes irresponsables y parlanchinas. Aplica tu intuición.

Dinero y fortuna

Vigila mucho tus cuentas y asuntos económicos. Puedes distraerte y dejar de pagar facturas importantes. Si pones en orden tus papeles, descubrirás que puedes hacer más dinero haciendo ciertos cortes o reducciones en cosas que son superfluas.

Ritual para protegerte de los malos espíritus