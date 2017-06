Libra – Viernes 23 de junio 2017: Te sentirás muy inspirado sentimentalmente

No dejes que una actitud impaciente de tu parte te ponga en una situación difícil frente a un amigo o una pareja. Actúa siguiendo tus impulsos naturales, pero al mismo tiempo, poniendo un toque de sensibilidad y discreción en tus palabras para no decir nada que pueda comprometerte, sobre todo, no prometas aún nada en el amor. La influencia de tu regente, el planeta Venus, directo, equilibra tu balanza cósmica y ahora estás en un tono psíquico que atrae la buena suerte y el azar. Intenta algún juego lícito, una lotería o tal vez un concurso o competencia.

Amor

La Luna está en Géminis desplazándose hacia el signo de Cáncer y acercándose al novilunio. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. La claridad se impone en la comunicación con tu pareja. Expresa hoy tus sentimientos y evitarás malas interpretaciones y situaciones equívocas que podrían dar al traste con tus planes de matrimonio o una vida en común. Júpiter, directo en tu signo librano, contribuye a equilibrar la balanza.



Salud

Si sufres de padecimientos alérgicos todo pasará con el transcurrir del viernes, pero si te sientes con malestares gástricos posiblemente estés recibiendo la influencia actual del paralelismo planetario presente.

Trabajo

Cuidado si atiendes equipos eléctricos o de alto riesgo pues puedes estar algo disperso y causar un accidente sin proponértelo. No hagas nada temerario si no eres la persona calificada para un trabajo peligroso. No significa que te limites sino que te prepares.

Dinero y fortuna

El dinero y la fortuna no llegan de manera fácil y los contratiempos que enfrentas son parte del proceso, y una forma de ayudarte a aprender del mismo. Deja atrás los temores y aplica audazmente tus ideas económicas, Libra.



