Libra – Viernes 22 de septiembre 2017: Comienza a regir tu signo, hay momentos sorpresa

Lo que has deseado se va a convertir en realidad.

Noticiero astrológico: ¡Equinoccio, comienza a regir tu signo, Libra, otoño en el norte, primavera en el sur! Surgen eventos fuera de tu control que demandarán de ti mucha paciencia y serenidad. Felizmente, con tu experiencia y sabiduría, resolverás todo de una forma adecuada y correcta. No te inquietes. Mientras otros se desesperan tratando de ver lo que no pueden ver, tú, con tu estupenda intuición que ahora está muy desarrollada al comenzar tu período de cumpleaños, te percatarás inmediatamente de lo que te conviene y lo que te perjudica.

Amor

Hoy viernes comienza a regir el signo de Libra a las 20:02 tiempo universal. Es un día cúspide. La Luna continúa en Libra y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Las sorpresas y hechos insólitos son la tónica que rige hoy tu horóscopo. En lugar de quejarte, lamentarte o ponerte a pensar en las cosas negativas, aprovecha todo lo que te suceda y pon a funcionar tu capacidad de adaptación para que conviertas cualquier situación inesperada en algo agradable y apasionado. ¡Es el inicio de tu etapa de cumpleaños, vívelo, disfrútalo, librano!



Salud

Si continúas haciendo lo que debes y no cambias bruscamente de tratamientos médicos verás resultados acumulativos que mejorarán tus padecimientos. No hagas nada por tu cuenta sin consultar a tu facultativo pues estarías complicándote la vida y creándote problemas de salud.

Trabajo

Podrías estar sobreestimando tu suerte y mirando con un optimismo ciego tus posibilidades laborales descuidando tus responsabilidades. Aunque te vaya muy bien en tu trabajo no te confíes y revisa bien lo que haces, actúa con seriedad y no hagas las cosas precipitadamente.

Dinero y fortuna

Ahorra, guarda lo que tienes extra y no empieces a comprar cosas y más cosas simplemente por haber recibido una tarjeta de crédito adicional. ¡Aprende a ser más cauto con tu dinero! Si vas de tiendas no seas impulsivo, y no te endeudarás sin sentido. Utiliza tu sentido de ahorro hoy más que nunca.



Ritual para atraer la buena suerte