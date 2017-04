Libra - Viernes 21 de abril 2017: Regresa esa persona que se alejó de tu lado

No te desanimes por un contratiempo en tus planes porque se trata de pruebas o retos que te presenta la vida para fortalecer tu carácter y tu decisión. Recuerda que tienes a Júpiter, planeta de las oportunidades, en tránsito retrógrado por tu signo librano las cosas no siempre salen de la forma en que lo deseas. En el terreno sentimental mientras no te adelantes a los acontecimientos ni des explicaciones no solicitadas todo te irá mejor. Actúa con la diplomacia y distinción que te caracteriza y demuestra a todos tu calidad humana y tu circunspección y clase.

Amor

La Luna está transitando por el signo de Acuario moviéndose a Piscis. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. La vida te enseñará algo nuevo, Libra, y lo que inicialmente no comprendías ahora lo ves con claridad. Podrías decepcionarte por la actitud inesperada de alguien que considerabas tu amigo. Recuerda lo que siempre te he dicho: en la vida no hay fracasos, solamente hay experiencias, unas más agradables, otras menos.



Salud

Tu cuerpo emite señales que debes atender muy bien. Te pondrán en aviso para que te preocupes más por tu salud. Cualquier problema físico, si es tratado a tiempo no se complica y te evita visitas posteriores al médico.

Trabajo

Para poner a funcionar un plan de trabajo novedoso requieres la colaboración de los demás. Felizmente tú, como librano, posees un gran poder de convencimiento y con tu carisma y encanto personal lograrás lo que a otros les parecía poco menos que imposible.

Dinero y fortuna

Durante este período astral estarás recibiendo influencias planetarias intensas y lograrás aumentar tus ingresos realizando trabajos a los que no estabas habituado, pero muy productivos pues te ayudarán a desarrollar capacidades que tenías latente y no habías explorado.



