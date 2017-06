Libra – Viernes 2 de junio 2017: Actuarás con seguridad

Cuida tus asuntos y tu dinero porque puedes estar algo descuidado y dejar mal colocados algunos documentos o papeles, chequeras o artículos que podrían extraviarse fácilmente. Si te concentras bien en todo lo que estás haciendo, aunque debas realizar muchas cosas variadas y tengas numerosas ocupaciones y tareas verás como el día transcurre exitosamente, además, en el amor estás muy bien auspiciado pues el tránsito de la Luna envuelve tu aura con un tono romántico y atrayente.

Amor

La Luna se está moviendo a tu signo Libra, y los planetas Júpiter y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Si te habías decidido a empezar una relación, o terminar otra, no debes dejar esos proyectos solamente en tu cabeza porque no lograrías resolver nada. Lo más importante hoy es actuar, decir lo que piensas, y no detenerte en los obstáculos.



Salud

¡Atención! Estás en una situación que reclama cuidado para evitar accidentes causados por descuidos domésticos pues podrías estar muy agobiado y con estrés debido a problemas personales y desatender lo que haces, dañando así tu salud.

Trabajo

La indecisión te puede frenar y aumentar tu desconfianza. No te dejes llevar por los sentimientos negativos y actúa con firmeza pues tu signo tiene muchos recursos. Una persona en tu trabajo puede causarte problemas. Evítala. Tú sabes quién es pues con la Luna en tu signo estás muy intuitivo.

Dinero y fortuna

No puedes quejarte porque a pesar de la situación económica general a ti no te está yendo mal y te irá mejor en unos días. Sin embargo, debes empezar a ahorrar para que no te veas con dificultades cuando haya problemas y tendrás recursos para salir bien de todo.



