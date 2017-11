Libra – Viernes 17 de noviembre 2017: Una circunstancia que cambiará tu realidad

Noticiero astrológico: La Luna está en Escorpión en vísperas del novilunio y hay lluvia de estrellas. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Este viernes y el fin de semana que tienes frente a ti en el que hay movimientos cósmicos asociados con los tránsitos de tu regente Venus y la Luna al elemento agua te enfrentarás a un escenario totalmente imprevisible. Verás algo nuevo en tu trabajo que te asombrará, pero no te inquietes porque todo es parte del proceso que estás atravesando. Tu capacidad, experiencia y conocimiento te proporcionan la ventaja que has estado esperando para salir adelante. Lo más importante ocurre, sin embargo, en tu vida íntima pues ahora el amor adquiere un nuevo rostro, la atracción inicial, puramente emocional, se traduce en algo más intenso.



Amor

Todo lo insólito puede suceder en este día en tu vida amorosa. Quien menos piensas te pide que seas su pareja. Una declaración asombrosa te puede tomar totalmente desprevenido. Sin embargo, no te vayas a cerrar las puertas porque no te conviene y si ahora estás libre ¡intenta y explora!

Salud

Una afección crónica puede complicarse si no la atiendes a tiempo. No vayas a cometer imprudencias o hacer disparates saliendo a la intemperie desabrigado o no cuidándote lo suficiente. La salud es tu mayor tesoro y debes cuidarla, librano.

Trabajo

Te has levantado con un alto nivel de energía y si la aplicas de manera constructiva en tu trabajo lograrás resolver muchos asuntos pendientes y terminar tu jornada laboral antes de tiempo con resultados satisfactorios que harán sentir muy bien contigo mismo.

Dinero y fortuna

El dinero se encuentra en lugares poco habituales pues las posiciones presentes de tu regente Venus con la Luna y la lluvia de estrellas crean movimientos sorpresivos. En el momento menos pensado te llaman para darte una buena noticia económica y lo que parecía inusitado o confuso se arregla felizmente.



