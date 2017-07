Libra – Viernes 14 de julio 2017: Te envuelve un tono optimista

No intoxiques tu organismo con sustancias artificiales impuras. Los alimentos naturales contribuirán grandemente a lograr tu mejoramiento. Actúa con objetividad y no te dejes llevar por deseos sino más bien aplica esa inteligencia natural y práctica de tu signo equilibrado y armónico para separar de tu vida las cosas que no funcionan en el amor y terminar lo que no conviene aunque te duela. Un viaje corto promete mucho, pero antes de realizarlo cerciórate de dejarlo todo bien arreglado en tu casa, trabajo y familia para no estar luego con preocupaciones o dolores de cabeza. Así será todo mejor.

Amor

La Luna sigue en Piscis, moviéndose hacia Aries. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Aprovecha este día y esta noche para vivir intensamente tu pasión. Una persona algo mayor que tú puede estar interesándose sentimentalmente en ti. Atiéndela porque te dará felicidad si estás soltero o soltera y buscando una relación estable.



publicidad

Salud

La disposición mental favorable que hoy te rodea te ayudará mucho a convalecer de problemas de salud recientes. Si padeces de trastornos en las articulaciones, columna vertebral o huesos en general recibes una influencia muy positiva.

Trabajo

Das pasos concretos dentro de un camino que puede conducirte al triunfo en tu vida laboral. El giro positivo iniciado en tu signo empieza a llevarte al puesto donde debes estar según tu capacidad y experiencia. Tus méritos se reconocen.

Dinero y fortuna

Deberás ejercer un mayor control en tu bolsillo y no derrochar el dinero que está llegando a tu vida. Tus ingresos crecerán mucho si los inviertes de manera razonable y no empiezas a gastarlo en una obsesión de compras impulsivas.



Ritual para vender tu carro





También te puede interesar: