Libra – Sábado 9 de diciembre 2017: Sigue tus corazonadas en el amor

Noticiero astrológico: La Luna está en Virgo aproximándose a la fase cuarto menguante. Los planetas Mercurio y Urano continúan retrógrados. Se inicia el importante tránsito directo de Marte por el signo de Escorpión.

¡Atención, librano! Todo se revuelve y transforma a tu alrededor y si estabas en medio de un proceso económico o legal, esperando firmas o respuestas, verás como desde este mismo día todo girará a tu favor. En tu vida amorosa debes ser cauto porque podrías estar demasiado exigente y hasta un poco celoso, algo que no tiene nada que ver con tu temperamento librano, tan conciliador y diplomático.



Amor

Una fuerza interior dentro de tu ser interno te impulsará a encontrar el amor en la figura de una persona algo más joven que tú la cual te admira. No todo es interés económico en la vida y el amor genuino también existe hoy en nuestro mundo.

Salud

Si escuchas bien tu organismo no tendrás problemas. Generalmente tu cuerpo te avisa si algo no está funcionando bien. Si escuchas atentamente esa voz interior no cometerás errores. Si no te sientes con deseos de comer, mejor no lo hagas.



Marte directo en Escorpión, tiempo de seducción, conquistas y deseos El fin de semana del 9 de diciembre el planeta Marte hará su entrada directa en el signo Escorpión donde permanecerá hasta el 26 de enero del año entrante -2018- por lo que todo el fin de año y el inicio del nuevo ciclo estaremos bajo la égida del planeta dínamo de la energía. Marte se conoce desde la antigüedad como el planeta rojo y por eso siempre lo han relacionado con el fuego, la sangre, la violencia, las pasiones. En la mitología romana se identificaba con el dios de la guerra Marte -Ares en la griega- famoso por su valor y su ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar los peligros. Marte representa la fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la ira y, también, el deseo sexual. Tiene una afinidad natural con el signo Aries y, junto con Plutón, con Escorpión del cual es su corregente. Su influencia en si no es ni negativa ni positiva pues más bien simboliza nuestra energía que tiende a buscar la exteriorización, la expresión física y mental de nuestros deseos. Cuando Marte entre en Escorpión el día 9 de diciembre del 2017 se unirá a la acción de Júpiter, que también transita por ese signo y la fuerza que se expande en el horóscopo es de un nivel fuera de lo ordinario. Recuerda que Escorpión –al igual que Cáncer y Piscis- es un signo de agua el elemento que representa el mundo de las emociones insondables, desde pasiones compulsivas y temores irracionales hasta sentimientos de compasión y amor universales, o sea, se va de un extremo a otro. Con Marte en su propio signo, hay intensidad, magnetismo y pasión para afirmar tu presencia. Fuertes deseos, a veces compulsivos, que cuesta controlar, determinan tu modo de actuar, y debes tener cuidado en emplear tu enorme potencial de energía de manera constructiva, ya que existe cierta tendencia a la destrucción, incluso a la autodestrucción, cuando las cosas no marchan como tú quisieras. Por supuesto, sus efectos se manifiestan de forma diferente en los distintos elementos zodiacales que serán impactados directamente por este importante planeta rojo, uno de los que más se están estudiando por la posibilidad de establecer colonias humanas en ese mundo hasta ahora muy poco conocido. Efectos de Marte en Escorpión en los signos del elemento fuego

(Aries, Leo y Sagitario)

Impulso, temeridad, arrojo

Los signos del elemento fuego estarán recibiendo un impacto directo de Marte que se combina con los diferentes regentes de los signos respectivos y crea un paisaje de impulsos, acción, coraje, temeridad y deseos de mandar y dirigir a los demás. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En ciertos momentos este escenario podría perjudicarte así que no te dejes llevar por esos impulsos irreflexivos en tu trabajo causantes de contratiempos. El tamaño de una persona se mide por el tamaño de las cosas que le encolerizan y si te molestas por pequeñeces, pequeño serás considerado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Utiliza esta energía de forma creativa, sobre todo dentro del plano económico. Revisa tus archivos de datos y encontrarás nombres de personas que te ayudarán mucho a obtener el dinero necesario para sacar adelante los proyectos en los cuales estás actualmente involucrado. No te precipites y hazlo todo con calma. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Aries

Marte es tu regente, al entrar en Escorpión acentúa tu fuerza de voluntad, te sentirás energizado, alerta, entusiasta y con deseos de conquistar el mundo. Este es el ciclo ideal para revisar tus metas, tus planes de salud y los proyectos que tienes para el próximo año. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Leo

Se intensifica tu auto estima, pero también podría confundirse con arrogancia y orgullo y deseos de dominar a los demás. Es hermoso ser reconocido y tener muy buenos amigos, pero tampoco vayas a endiosarte pensando que eres el ombligo del mundo y que todo gira a tu alrededor porque podrías perder la perspectiva de las cosas importantes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sagitario

Te suelta la lengua así que ¡cuidado! Recuerda que hasta el día 23 tienes a Mercurio retrógrado en tu signo. No te dejes envolver por provocadores ni quienes se te acercan para llenarte la cabeza de humo con ideas falsas. Si saltas enseguida como una liebre perderías muy buenas oportunidades. Estás muy energizado y esto es fabuloso, simplemente controla la lengua y no tendrás problemas durante el resto de tu ciclo de cumpleaños. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Efectos de Marte en Escorpión en los signos del elemento tierra

(Tauro, Virgo y Capricornio)

Sensualidad y sentimientos encontrados

La energía que impera este ciclo en tu horóscopo es de cualidad mixta. Es un período de nostalgias y tal vez te sientas algo triste pensando en alguien que ahora no está a tu lado, ya bien sea por una separación, un fallecimiento o algo similar. No dejes que la depresión estropee el día ¡Respira hondo sacúdete! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Felizmente el movimiento directo de Marte compensa la balanza y te ayuda a encontrar el equilibrio que pudiste haber pedido. Se van a despertar en ti ideas excitantes que te ayudarán a descubrir cómo hacer más dinero y avanzar en tus asuntos económicos y laborales. Atiende esa corazonada que en el momento preciso te indicará lo que debes hacer para estar en el lugar adecuado a la hora correcta. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tauro

Se acentúa tu sensualidad. Se combina la acción de Marte, que está entrando en tu signo opuesto, con la de tu regente, Venus, en el elemento fuego y el resultado de esta combinación es impactante pues tu carisma se subraya y aumenta tu autoconfianza para lanzarte a una conquista amorosa. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Virgo

Te envuelven ideas posesivas y de dominación. Debido a que tu regente, Mercurio, está retrógrado y se combina con la acción de Marte en un signo del elemento agua te envuelven ideas de querer controlar a los demás, qué hacen, qué dicen, cómo viven. Una cosa es la preocupación saludable por quienes amas y están a tu lado y otra es convertirte en un policía que en vez de dialogar o conversar esté realizando un interrogatorio. Esta tendencia es muy fuerte hasta el día 23 de diciembre así que lo único que precisas es controlar esas tendencias de querer saberlo todo que podrían volverse contra ti. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Capricornio

Tiempo de pasos cuidadosos. Tu signo de tierra que está ahora a punto de recibir el tránsito directo de tu regente, Saturno en unos días, cuando comience tu ciclo de cumpleaños, está en lo que se llama el tiempo de los pasos cuidadosos. Esto quiere decir que evites actuar por impulsos, no le prestes atención a chismes y comentarios de quienes envidian tu posición o tu vida amorosa pues estás vulnerable a ese tipo de comentarios. La acción de Marte en un elemento afín al tuyo te inspira, así que antes de hablar o actuar piénsalo bien. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Efectos de Marte en Escorpión en los signos del elemento aire

(Géminis, Libra y Acuario)

¡El tiempo no alcanza!

Hay una especie de llamada de alerta para tu elemento aire con el tránsito de Marte en el elemento agua. No dejes que las obligaciones laborales, las preocupaciones familiares, los hijos o los padres te causen problemas en tu vida amorosa y te impidan disfrutar tu privacidad. Toma medidas concretas para salvaguardar bien tu relación actual. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La energía de Marte te ayudará ostensiblemente en tu trabajo diario impartiéndote un sentido de dinamismo y entusiasmo en todo. Podrás concretar tus ideas y hacer que tus esfuerzos se reconozcan como deben. Disfrutas de buena onda durante esta etapa sobre todo en tu salud que se verá muy fortalecida. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Géminis

Deseos de viajar, independizarte. El movimiento de Marte exalta tus deseos más íntimos de gozar de mayor libertad, moverte, viajar, lanzarte a nuevas aventuras. Podrías sentirte inquieto o ansioso tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo por lo que debes ser muy prudente para no adelantarte a los acontecimientos. Un ritmo más calmado te vendrá bien, no confundas emociones con sentimientos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Libra

Este tránsito es lo que más necesitabas en este período para inyectar un toque entusiasta y picante a tu relación que podría haber estado entrando en un tono algo rutinario y aburrido. No olvides que para que la llama del amor no se apague hay que ser creativo y divertido, original e imaginativo. Tú eres así, pero últimamente has dejado que las preocupaciones de índole familiar o laboral te hayan inquietado. Con este tránsito todo se transforma positivamente impartiendo tu horóscopo ese tono vivaz que necesitabas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Acuario

Un movimiento osado. Tú, acuariano, como signo de aire que eres, te mueves siempre dentro de la flexibilidad, la adaptación y la originalidad. El tránsito de Marte contrapesa el efecto retrógrado de tu regente Urano por el elemento fuego y te imparte osadía y valor pues te atreverás a hacer y decir lo que hasta ahora era solamente una idea. Se avecina una especie de “nueva luna de miel” que será excitante para ambos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Efectos de Marte en Escorpión en los signos del elemento agua

(Cáncer, Escorpión y Piscis)

Intensidad, pasión, deseos sexuales intensos

Con el tránsito de Marte por el elemento agua se impone actuar con decisión para aprovechar todo lo bueno que trae a tu vida este movimiento astral. Aplica la diligencia e intuición, la sensibilidad y empatía que caracterizan tu elemento y sacarás provecho económico de una situación que parecía adversa así como recuperarás el amor o entusiasmo perdido y te proyectarás en una nueva dimensión sentimental. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El dinero necesario está rondándote y dentro de muy poco tiempo habrás resuelto muchos de tus problemas financieros urgentes. En cuanto a cuestiones del corazón, si te interesa una persona ve y díselo. No esperes a mañana porque otro podría ocupar tu lugar y perder esta oportunidad de iniciar un lindo romance. La vida está hecha de esos detalles. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Cáncer

Recuperas entusiasmo que tenía un nivel bajo. El movimiento del planeta de la energía en tu elemento te beneficiará notablemente ya que te ayudara a recuperar el nivel de entusiasmo que te hacía falta para salir de la inercia, poner a funcionar tu voluntad y dejar atrás esos temores y vacilaciones que en días pasados te pudieron poner algo triste o melancólico. Felizmente ahora todo cambia y una amplia sonrisa se dibuja en tu rostro. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Escorpión

Intensidad, pasión, deseos, voluntad… el tránsito de Marte por tu signo lo estremecerá todo. Serán unos días de alto nivel energético que debes aprovechar para hacer en tu casa todo aquello que has estado dejando “para mañana”, o sea, procrastinando. Este es un período intenso, si estás iniciando una relación tu pareja se admirará con el impacto de tu personalidad. Si no la tienes, el aura de conquista que te envuelve te volverá irresistible y donde pongas el ojo ahí también estará tu corazón. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Piscis.

Tu buena disposición te enaltece, te lanzas a nuevos proyectos. El movimiento de Marte en tu signo pisciano te inspira a la hora de lanzarte a nuevos proyectos y aunque ahora es necesario que los realices de una forma cuidadosa puesto que aún Mercurio está retrógrado, cuentas con la energía directa de tu regente, el planeta Neptuno, y ahora, con este impulso cósmico extra avanzarás a conquistar el mundo tanto en el amor como en la fortuna ¡estás muy bien encaminado! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Trabajo

Ve a ese lugar donde estás pensando trabajar y no te inhibas tú mismo. Tu gestión directa y tu actitud decidida son los factores que garantizarán la consecución del empleo que buscas. Hoy es un día ideal para esas gestiones.

Dinero y fortuna

Hay una persona que te debe dinero la cual piensa pagarte, pero no todo. No seas demasiado exigente porque si insistes en cobrar la suma completa no obtendrías nada, mejor es un compromiso parcial que no quedarse sin un solo centavo.