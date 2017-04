Libra – Sábado 8 de abril 2017: ¡El amor no se impone!

Este fin de semana aprendes nuevamente una vieja lección ¡el amor no se impone, surge del corazón! Si esa persona se alejó de ti, no corras detrás de ella. Cada cual debe vivir su propia realidad. Hay un aspecto algo conflictivo de Júpiter retrógrado en tu signo con tu regente, Venus, lo cual requiere que seas muy medido a la hora de señalar algún defecto a una persona querida. No te cuestiones mucho el por qué de la cosas a la hora del amor, simplemente vive, deja vivir y disfruta lo que tienes en estos momentos, a la mejor manera librana.

Amor

Hoy sábado la Luna está en Virgo moviéndose hacia tu signo Libra, los planetas Venus, Júpiter y Saturno están retrógrados. Ocurre una situación que puede inquietarte. Si te sientes atraído hacia una persona no empieces a hurgar las razones ni los por qué. No es hora de estar disecando todo debajo de un lente o microscopio para encontrar las explicaciones.



publicidad

Salud

Es hora de reevaluar tus planes de salud y sacar de tu vida lo superfluo. Concede las prioridades necesarias a tu alimentación y ejercicios, pero no descuides tus horas de sueño y descanso que son tan importantes.

Trabajo

La lección que te da la vida este fin de semana es la de aprovechar tu tiempo de manera racional haciendo lo tuyo y dejando que cada cual haga lo suyo. Si tratas de controlar a los demás terminarás cayéndole mal a todos, además, esa actitud no tiene nada que ver con tu calidez humana, tu sentido diplomático y elegante librano. Tal vez te sientas impulsado a actuar de esa manera por el efluvio retrógrado de Júpiter en tu signo.

Dinero y fortuna

No derroches tu dinero con amistades que no valen la pena pues solamente te buscan cuando te necesitan. Haz una lista nueva de amigos y mantén solamente a los leales, aquellos que merecen tu consideración y confianza.

La influencia de Mercurio tiene un impacto especial en cada signo, ¡conocelos!