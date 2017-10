Libra – Sábado 7 de octubre 2017: Este cumpleaños habrá un giro sorprendente en tu vida

Noticiero astrológico: La Luna transita por el elemento tierra, en el signo de Tauro. Este es el tiempo de las posibilidades, las potencialidades, lo que cuando se hace con amor siempre da resultados positivos. Estás en un buen tono. Si hubo pleitos conyugales o situaciones delicadas entre ambos, inclusive un alejamiento de tu lado o tu hogar no pienses que todo está perdido, y espera. Existen nuevas circunstancias que debes aprovechar y conocer para no dejar que las gentes atolondradas y nerviosas te confundan con sus planteamientos y conclusiones, la mayoría de ellas desacertadas. Harás frente exitosamente a una situación que los demás no pueden resolver, pero que tú lograrás hacerlo de forma expedita.



Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Tauro. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Ahora estás libre para tomar decisiones atinadas y tu buen juicio te permitirá enmendar cualquier error que hayas cometido recientemente. Para ti es sumamente importante sentirte libre e independiente y hoy logras combinar tus deseos innatos de tener tu propio espacio con la capacidad comprensiva de tu pareja.

Salud

Si tienes varias parejas sexuales deberás extremar tus precauciones pues estás expuesto o expuesta a infecciones trasmitidas por esa vía. Procura limitar tus encuentros durante esta etapa, y cuando lo hagas protégete adecuadamente.

Trabajo

Antes de comprar algo guiándote por su apariencia explora bien otras posibilidades y ofertas y no de dejes deslumbrar por lo que luego no te sirva para nada. En tu trabajo debes ser muy prudente para no gastar lo que te han confiado.

Dinero y fortuna

Te conviene escuchar más la voz de tu intuición y compararla con la lógica porque en la magnífica armonía de ambas estará la clave del dinero y tú lo sabes por experiencia propia.



