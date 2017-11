Libra – Sábado 4 de noviembre 2017: La belleza de tu personalidad se hará evidente

Noticiero astrológico: Hoy es el día y noche del plenilunio, o sea, la Luna llena. Es un día de comienzos en todo, magnífico para tu economía y para el orden sentimental pues te encuentras en medio de situaciones donde abundarán ocasiones de hacer otro intento para vivir felizmente junto a quien amas. Recuerda que la naturaleza ha sabido darle a cada una de sus creaciones la belleza que les es necesaria, y el arte consiste en encontrarla. Poco a poco recuperarás lo que una vez tuviste y perdiste por algo insignificante.

Amor

La Luna está en Tauro en la noche del plenilunio -Luna llena. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Los demás planetas están directos. No cometas el mismo error dos veces, Libra. Si una vez alejaste de tu lado a una persona amada con una actitud intolerante de tu parte, ahora que tienes una segunda oportunidad pon a funcionar tu experiencia y disfruta la vida con armonía. No te impacientes a dar el "sí" o el "no".



Salud

No se auguran malestares imprevistos y en general el tono de tu salud es bueno, pero como siempre, debes mantenerte en guardia y alerta para no estropearla con comidas fuera de hora o con una vida sedentaria de poca actividad física.

Trabajo

Llegan a tus oídos rumores algo negativos asociados a tu trabajo y debes ser cuidadoso para no verte inmiscuido en chismes que a la larga estarían perjudicándote en tu empresa. No te impacientes si algo no sale como anhelas. Comienzas un ciclo ascendente en tu vida laboral que culminará en estas últimas semanas del 2017.

Dinero y fortuna

Para mejorar tu economía y aumentar tus ingresos deberás realizar algunas adaptaciones nuevas en tu sistema de trabajo y tus negocios. Los cambios que hagas redundarán en tu beneficio, pero asesórate con gentes calificadas y no te dejes llevar por emociones de poca base.

