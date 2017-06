Libra – Sábado 3 de junio 2017: Un renacer amoroso

Algo que escuches en este día podría inquietarte, tal vez es un rumor, un chisme o una palabra mal intencionada, lo cierto es que no debes darle crédito enseguida y mucho menos pelear con la persona amada dejándote llevar por esos comentarios. Abre tu mente a lo nuevo y descubrirás maravillas. Una persona amiga está tratando de ayudarte en una cuestión sentimental, pero no quieres oír. Este fin de semana será muy productivo si lo sabes aprovechar. Pon a funcionar tu mente analítica y te maravillarás de todo lo que consigues con tu tenacidad y esfuerzo, Libra.

Amor

La Luna transita por tu signo, Libra, y los planetas Júpiter y Saturno así como el planetoide Plutón están retrógrados, los demás planetas siguen directos. Hay una boda, unión libre o noviazgo que promete mucho y las nativas de Virgo que son amas de casa estarán en su mejor momento para exigir lo que merecen



publicidad

Salud

Si gozas de buena salud utiliza esta energía para mantenerla en grado óptimo con un estilo de vida sana y más adecuado. Las horas de la noche serán más positivas y mañana domingo amanecerás muy energizado.

Trabajo

Si la ocupación actual te disgusta y te sientes aburrido es señal que ha llegado el momento de dejarla, pero ¡ojo! Antes de hacerlo espera una mejor oportunidad, la cual está próxima a presentarse y estarás marchando armónicamente con los astros.

Dinero y fortuna

Empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa. No es mala idea, pero debes estudiarla mejor y no asociarte con gentes inexpertas para que no cometas errores evitables.



Aprende el ritual para atraer el dinero y la abundancia a tu vida