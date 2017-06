Libra – Sábado 24 de junio 2017: No te impacientes, todo llegará

Pronto tendrás en tus manos lo que has estado deseando.

24 de junio | La luna está en cáncer, no habrá obstáculos imposibles

24 de junio | La luna está en cáncer, no habrá obstáculos imposibles Univision

Aunque tus asuntos sentimentales marchan bien podrías echarlo todo a perder debido a ciertas actitudes pesimistas. No te lamentes ni agobies a tu pareja con ideas tristes. Tal vez te hayan hecho algo que te ha molestado y no te lo acabas de sacar de la cabeza. Analiza bien la situación, posiblemente estés exagerando, librano. Aparecen algunas dilaciones y demoras en el cumplimiento de una promesa antes de las horas de la tarde. Según transcurra el tiempo todo irá desenvolviéndose de manera adecuada y el resultado final será satisfactorio. El amor te envuelve con un manto de alegría y dicha y es eso lo que debes acentuar, no lo otro.

Amor



publicidad



La Luna está en Cáncer en conjunción con el Sol, es el día del Novilunio de junio. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados, los demás siguen directos. La capacidad de ser feliz y disfrutar lo que la vida te regala está en tus manos, se trata de un cambio de actitud y con ella una nueva visión de tu realidad sentimental que está ahora en un buen momento, aunque te parezca lo contrario.

Salud

Este es un tiempo ideal para cualquier tipo de operación, ingresar en un hospital o someterte a un tratamiento que tenga que ver con cirugías mayores. Estás vibrando en un ciclo positivo de regeneración celular muy marcado, Libra.

Trabajo

Estarás muy atareado no sólo con tu empleo habitual sino con una gran cantidad de tareas domésticas y tendrás que hacer muchas cosas en casa. No te impacientes, organízate como tú sabes, utiliza tu sentido de armonía y equilibrio, tan típico de tu signo.

Dinero y fortuna

Separa una cantidad de dinero para una buena compra que estás a punto de efectuar en estos próximos días. Tu vida económica está en un ciclo de crecimiento, asociado con viajes de negocios y un traslado temporal de empleo.

Prepárate, según tu signo, para recibir la noche de San Juan





Llega la Luna Nueva de junio con un gran impacto en tu signo