Libra – Sábado 24 de diciembre: El amor y la fortuna te sonríen

Con el tránsito de la Luna por el signo escorpiónido te envuelve con una onda de entusiasmo que te ayuda a sentirte muy cómodo en cualquier situación. Este día tendrás motivos para alegrarte, pero no te inquietes si algo no sale como has planeado porque a última hora surgen cambios y modificaciones a los cuales debes responder. Quien tanto te ama te dará una prueba de fidelidad y dedicación que te conmoverá mucho. Estos últimos días del año serán inolvidables para ti, librano.

Amor

La Luna se encuentra en Escorpión. Todos los planetas están directos, excepto Urano, en Aries, y Mercurio que es el único que sigue retrógrado en tránsito por Capricornio. Si alguien a quien amabas te dejó por otra persona no corras detrás de él o ella pues no tiene sentido. El amor no se puede comprar, ni los sentimientos tampoco. Deja al tiempo determinar el curso de los próximos acontecimientos.



Salud

Harás progresos en tus cuestiones personales gracias al ejercicio de tu voluntad y la disciplina que estás demostrando para dejar malos hábitos de salud e incorporar en tu vida diaria alimentos sanos, horas de descanso y menos preocupaciones.

Trabajo

Mercurio retrógrado crea situaciones algo comprometedoras en tu medio laboral, librano. Te encontrarás con un compañero de trabajo muy testarudo y caprichoso que se empeñará en hacer las cosas a su modo sin prestar atención a nadie ni a las reglamentaciones e instrucciones. Ten cuidado porque podría dañar tu empleo.

Dinero y fortuna

Tu forma de pensar será muy original en este ciclo y podrás encontrar soluciones donde otros solamente ven problemas y dificultades. Estás en medio de un proceso de recuperación económica, lento, pero seguro y efectivo al máximo. No te impacientes, cuando las cosas parezcan complicarse siempre surgen las soluciones.