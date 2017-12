Libra – Sábado 2 de diciembre 2017: Mantén tu entusiasmo, no lo dejes caer

Noticiero astrológico: Este sábado la Luna sigue en Tauro acercándose a Géminis y a la superluna del fin de semana. El único planeta retrógrado es Urano. Con el tránsito lunar que está ocurriendo este sábado notarás el inicio de un ciclo formidable en tu recuperación económica que te ayudará a salir airosamente de situaciones complicadas y hasta permitirte un pequeño gusto, un regalo que te darás a ti mismo. Un día excitante en el que muchas situaciones sentimentales que te inquietaban pasan a ocupar un segundo lugar. El aura que te rodea es de admiración, librano, y debes aprovecharla a tu favor. No hay nada imposible cuando se concentra la voluntad de una forma directa así que ¡nada de vacilaciones ni inseguridades!



Amor

Se acerca la superluna y el amor y el romance envuelven tu signo librano. Encuentras a quien hace tiempo no veías y de esta reunión surgen nuevos alicientes, promesas y proyectos que cristalizarán en estas próximas semanas antes que termine el año actual 2017.

Salud

Si tus padecimientos crónicos están asociados a la diabetes o una condición similar este día es bueno para intentar tratamientos novedosos y también experimentas una dosis extra de vitalidad que te ayudará a mejorarte en todos los aspectos.

Trabajo

Quizás has tenido un sueño desalentador relacionado con tu trabajo y estés muy impresionado. No siempre lo que soñamos se cumple como lo creemos, debemos interpretar sus símbolos y afortunadamente hoy no se ve nada malo en tu signo. Recuerda no tomar las cosas literalmente, todo tiene su proceso.

Dinero y fortuna

Algo imprevisto te forzará a cambiar tus planes de última hora, Libra. En este ciclo estás manejando muy bien tu economía y administrando acertadamente tus negocios, pero ahora deberás ser un poco más osado y poner en circulación un dinero guardado que no está cumpliendo función alguna.



