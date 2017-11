Libra – Sábado 18 de noviembre 2017: Inicias una etapa diferente en tu vida

Noticiero astrológico: ¡Novilunio! Hoy ocurre la conjunción del Sol con la Luna en el signo de Escorpión, la fase de la Luna Nueva. Siguen Urano y Neptuno retrógrados. Una decisión sentimental que cambiará tu destino amoroso. ¿Esperas un papel importante? Hay buenas noticias. Las circunstancias cambian positivamente para ti. Deberás elegir con sensatez pues tienes frente a ti dos personas que te aman. Sin embargo, ninguna de ellas parece ser en estos momentos el amor de tu vida y por tanto no es recomendable optar por ninguna de ellas hasta no estar bien seguro o segura. No disipes tu energía en fantasías con poca base práctica y concéntrate en tus negocios actuales. Así lograrás resultados tangibles en poco tiempo, librano.



Amor

Antes que las cosas se compliquen más esfuérzate para llegar a compromisos mutuos y así podrán compartir su tiempo de manera equitativa. Utiliza siempre tu elegancia y clase características y no te arrepentirás.

Salud

La ansiedad suele ocasionar palpitaciones y dolores en el pecho y no tratarse necesariamente de problemas cardiovasculares. Antes de angustiarte revisa tu vida y trata de combatir el estrés. Cuida más tus hábitos de sueño y alimentación.

Trabajo

Existe la posibilidad cósmica de verte repentinamente en una nueva posición para la que no estabas preparado totalmente. No te dejes intimidar por el reto y acéptalo, pero asúmelo responsablemente y empieza enseguida a prepararte apropiadamente.

Dinero y fortuna

No descuides tu dinero ni empieces a gastarlo irreflexivamente. Si te sientes motivado a salir de compras no lleves todas tus tarjetas de crédito y antes de poner un pie fuera de casa haz una lista para no adquirir cosas innecesarias o por impulsos.



