Libra - Sábado 13 de mayo 2017: Tendrás recursos para resolver tus problemas

En estos próximos días de la segunda quincena de mayo contarás con el apoyo y asistencia de amigos poderosos dispuestos a darte la mano para sacarlo adelante. Lograrás derribar los obstáculos presentes en tu camino y tendrás éxito. No obstante, el tránsito retrógrado de Júpiter en tu signo librano tiende a acentuar tus inquietudes y podrías estar preocupándote demasiado por una situación que no vale la pena. Antes de pensar que todo está perdido, o lanzarte a tomar malas decisiones, analiza lo que has escuchado, pon a funcionar tu sentido común.

Amor

Hoy sábado la Luna se está moviendo desde Sagitario hacia Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón continúan retrógrados. Es hora de abrir tu corazón al amor. La lección que te da la vida es de alegría y amor. En la medida que la vivas intensamente estarás construyendo tu propia felicidad, tu presente y tu futuro, no lo olvides.



Salud

En estos días hay ciertos eventos cósmicos que pueden influir directamente en tu salud por lo que debes mantenerte atento a todos los cambios que están ocurriendo en tu entorno a fin de no complicarte innecesariamente con algo que pueda ser evitado.

Trabajo

Cuida mucho tu presencia. Debes ser muy cuidadoso a la hora de presentar tus solicitudes, si estás desempleado. Tu imagen pública influirá mucho en los resultados que obtengas en las próximas entrevistas. Por lo demás, estás bien auspiciado.

Dinero y fortuna

Surgirán algunas demoras o contratiempos de última hora, pero no te desalientes ya que todo será transitorio. Mantén tu entusiasmo en todo momento. A pesar de ciertos reveses temporales tu economía mejorará durante este período que estás atravesando.



