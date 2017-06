Libra – Miércoles 7 de junio 2017: Lo inesperado ocurre

Si no te entienden, no batalles, sobre todo si se trata de cuestiones de trabajo o de índole política o religiosa porque una vez que termine esta semana y Júpiter esté directo en tu signo la gente estará más clara y abierta para colaborar contigo. Dedícate más al amor, a disfrutar intensamente tu vida íntima y te será mejor. Pon los pies sobre la tierra porque estás con la cabeza en las nubes haciéndote ilusiones con quien no vale la pena. Decídete ya. Aprovecha la influencia astral existente para terminar esa relación que no funciona.

Amor

Hoy miércoles la Luna transita por el signo de Sagitario y los planetas Saturno, Júpiter y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No esperes más de lo que la otra persona puede brindarte. Muchas veces tu actitud tiende a ser posesiva y dominante lo cual causa problemas en tu relación. Deja fluir más la vida y no te dejes llevar por impulsos agresivos y tercos que no tienen nada que ver con tu equilibrada personalidad librana.



Salud

Protege tu piel y tu cabeza, con un sombrero o gorra y una crema de protección antisolar. Tienes mucha sensibilidad y puedes afectarte mucho con los rayos ultravioletas del Sol. Con un poco de precaución evitarás complicaciones y males futuros.

Trabajo

Te sientes algo indeciso y no sabes si debes seguir en el empleo actual o cambiar de posición. No es un día adecuado para tomar semejante decisión sino más bien para pensarla, estudiarla y considerarla desde diferentes ángulos y perspectivas.

Dinero y fortuna

Tu intuición será la clave del éxito y te servirá para descubrir las mejores oportunidades económicas y la manera en que puedes aplicarlas a tu favor. Atiende cada detalle y verás como dentro de muy poco tiempo tu dinero crece.



La Luna en Sagitario trae fe y optimismo



Venus y Mercurio inciden en todos los signos en el amor y la comunicación