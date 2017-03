Libra – Miércoles 29 de marzo 2017: Podrías estar algo receloso

29 de marzo | No te guíes por tus emociones, apóyate en la razón

El tránsito retrógrado de tu regente Venus asociado con Júpiter en tu signo tiende a ponerte en guardia y volverte algo receloso o sospechoso, dudando de todo y de todos, en actitudes que no tienen nada que ver con la naturaleza de tu signo librano. Respira hondo, concéntrate en tu Ser interno, no dejes que los pensamientos sombríos o las vacilaciones vayan a causar rupturas, malentendidos o problemas entre tú y los que amas. Muchas ideas surgen por fantasías o apariencias. Separa la realidad de la imaginación y verás cómo no todo lo que piensas es realmente así.

Amor

Hoy miércoles la Luna está transitando por el signo de Tauro y los planetas Venus y Júpiter siguen retrógrados. Vas a descubrir algo que podría entristecerte, pero solamente si lo sacas fuera de proporción o contexto. No exageres, todos tenemos nuestras debilidades, nuestros puntos flacos que a veces nos hacen caer en lo que no quisiéramos. No juzgues severamente a esa persona, piensa que tú pudiste haber hecho lo mismo. Deja salir a flor de piel la parte suave, sensible y elegante de tu signo.



Salud

Es menester que durante esta etapa astral cuides mucho tu higiene íntima puesto que existe cierta propensión a las infecciones vaginales, en las mujeres, o problemas urinarios en los hombres. Con cuidado, todo puede evitarse. Tú lo sabes mejor que nadie.

Trabajo

Estarás frente a una situación laboral nueva para ti. Tienes dos opciones: o te desesperas y frustras pensando que no podrás resolverla, o te pones a trabajar con diligencia, te asesoras, insistes y logras tu propósito. En tus manos está la decisión, librano.

Dinero y fortuna

Alguien que te debía un dinero y no daba señales de querer pagártelo se te acercará para hacerte una proposición que puede ayudar a saldar la deuda. Atiéndele. Aunque no te pague todo, mejor es algo que nada. No insistas en cobrarlo todo porque nunca verías ni un centavo.

