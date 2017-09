Libra – Miércoles 20 de septiembre: El novilunio augura lo mejor en tu vida

Noticiero astrológico: Hoy ocurre el novilunio de septiembre, la fase de la Luna nueva, de los comienzos. El movimiento de la Luna en este miércoles es lo que más necesitaba tu signo para fluir con la corriente de la vida independientemente de los factores que haya en tu entorno. Vas a descubrir algo que no sospechabas. Si tienes razón, entonces mantente firme en tu posición y no cedas ni un ápice, verás cómo se fortalecen las voluntades. Podrás resolver muchos asuntos pendientes de manera inteligente y eficaz gracias a la buena actitud mental que te favorece en estos momentos con el tránsito directo de Júpiter por tu signo. Tienes buenas energías a tu alrededor y lograrás ascender a posiciones mejor pagadas si el puesto que ocupas ahora no es el que realmente mereces. En el amor, habrá una sorpresa, algo que ni siquiera habías pensado se empieza a convertir en realidad.



Amor

Hoy miércoles la Luna está en tránsito por Virgo, pero ya entrando en tu signo, Libra. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Calma, pues estás muy excitado y quieres ver soluciones enseguida. Espera un poco, no precipites a nadie para que acepte tus proposiciones amorosas, verás que tu paciencia e insistencia calmada dará los frutos anhelados.

Salud

Analiza tus impulsos porque estás ansioso queriendo lograr en una semana lo que lleva un mes de constancia. No es posible cambiar de la noche a la mañana un hábito negativo de salud a menos que cuentes con una gran fuerza de voluntad.

Trabajo

Te surgirá una idea aparentemente alocada, pero no te desalientes sino más bien síguela porque tu signo vive de ese tipo de iniciativas y si se te ocurre un proyecto laboral interesante ¡manos a la obra! El éxito espera, Libra y el próximo ciclo de tu cumpleaños, que ya está a las puertas, será extraordinario.

Dinero y fortuna

Tal vez algunas cosas no estén del todo buenas en el aspecto económico, pero tampoco es para asustarse. Simplemente ponderar con una mente clara y objetiva lo que puedes hacer para no malgastar, ahorrar y no endeudarte innecesariamente.

La luna nueva te invita a iniciar un ciclo emocional