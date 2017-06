Libra – Miércoles 14 de junio 2017: La Luna te inspira

Escucharás de quien hace tiempo no tienes noticias, pero ¡cuidado! Si se trata de un viejo amor que una vez te engañó o de una falsa amistad no vuelvas a caer en la trampa. Si ahora tu relación sentimental y de pareja es buena podrías comprometerla dándole entrada nuevamente en tu vida a una persona que es conflictiva, buscadora de problemas y nada positiva. Sé correcto, educado y diplomático, pero no pases de ahí.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Acuario. El planeta Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Tu signo se inunda siempre de optimismo, y así es como debes ver siempre la vida. No obstante, las horas de la mañana pueden traerte algunos ligeros contratiempos y hacerte ver la vida de forma diferente. No te inquietes, el amor sigue a tu lado.



publicidad

Salud

Las posiciones planetarias que inciden sobre tu horóscopo son propicias para restablecer tu salud y también mejorarán los problemas crónicos que te afectan. Tienes una buena razón para sentirte bien tanto física como mentalmente.

Trabajo

La seguridad con que te expreses será decisiva para obtener ese nuevo empleo y además no tienes por qué omitir tus calificaciones. Si otros no hablan por ti y tus conocimientos, hazlo tú mismo con la espontaneidad que te caracteriza.

Dinero y fortuna

Tu buena estrella te acompaña, pero no es adecuado dejarlo todo a la suerte. Mientras esperas la solución de asuntos económicos acude a expertos, mueve resortes y amistades, haz gestiones adecuadas para viabilizar tus proyectos.

Cuidado con las responsabilidades



¿Qué son los mantras y para qué sirven?