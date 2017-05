Libra – Miércoles 10 de mayo 2017: No te guíes por un falso optimismo

Una cosa es el optimismo y una actitud positiva ante la vida, lo cual es excelente, y otra es pensar que todo va a salir bien y no hacer nada por lograrlo. Las condiciones están ahí, pero eres tú, quien debe actuar para que se materialicen. Estás en una etapa muy productiva y recibirás una grata sorpresa asociada con un sueño que se convierte en realidad y cambiará positivamente tu vida. No te impacientes, el dinero llegará, pero en el momento que ha de llegar. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento, con el impacto de la Luna llena, tu ciclo es de espera y paciencia, no de atolondramientos pues aún tienes a Júpiter retrógrado en tu signo. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas y no debes desesperarte.



Amor

¡Plenilunio! Este es el día y la noche de la Luna llena la cual está transitando por el signo de Escorpión. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. No traigas a tu situación presente los problemas del pasado. Ahora estás viviendo un ciclo de solidez en tu vida amorosa y lo que antes te pareció difícil ahora se traduce en algo muy positivo.

Salud

Si al llegar la noche te sientes cansado intenta una caminata apacible antes de irte a la cama, luego un baño con agua tibia y un sueño apacible. Verás como al día siguiente estás fresco para comenzar una nueva jornada de vida y trabajo.

Trabajo

Toma precauciones extras en tu trabajo para evitar accidentes menores, olvidos, descuidos o errores superables. Cuando vayas a hacer algo concéntrate bien y no realices nada mecánicamente sino más bien pon toda tu atención en cada detalle. Así no tendrás dificultad alguna.

Dinero y fortuna

En este ciclo en el que Júpiter está retrógrado en tu signo debes ser muy cuidadoso a la hora de firmar documentos y papeles legales puesto que en muchos de ellos hay trampas escondidas y podrías perder dinero si no lees bien o no te asesoras adecuadamente con abogados y notarios.



