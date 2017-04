Libra – Martes 4 de abril 2017: Cuidado con las personas dominantes

Virgo

Usando la energía de Mercurio.

Como Virgo tiendes a analizar y volver a analizar lo que sucedió. Eso está bien si al hacerlo lo haces con objetividad y no tratas de justificar lo que no tiene justificación, cada cosa ocurrió en su momento, y posiblemente hayan ocurrido errores de apreciación al no conceder el beneficio de la duda.

