Libra – Martes 31 de octubre 2017: Una experiencia inolvidable

Noticiero astrológico: Termina el mes con la Luna en tránsito desde Piscis al signo de Aries. No te dejes llevar por ideas pesimistas. Aleja de tu vida amorosa los pleitos y las discusiones que lo único que hacen es causar confusiones, inestabilidades sentimentales, temores y desasosiegos. Si insistes en discutir en algo que ya no tiene sentido, alejarías el amor y te verías involucrado en problemas laborales y sociales. Tu personalidad cautiva a los demás. Si no tienes pareja sal a buscarla porque la conseguirás. Si ya disfrutas una linda relación aprovecha esta ocasión para demostrarle con un detalle, una invitación sorpresiva o regalo, ese amor tuyo.



Amor

Este martes la Luna se desplaza desde el signo de Piscis hasta Aries y los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno. Hoy renacerá la esperanza. Si tienes pareja y una linda relación, se fortalece. Si estás solo, o sola, habrá un encuentro feliz. Lo que hasta estos momentos te parecía distante, lejano y poco probable ya ha comenzado a materializarse prácticamente.

Salud

Empieza a planear desde ahora las vacaciones que vayas a tomar e incluye en ellas un contacto íntimo con la naturaleza que beneficiará mucho tu salud. No esperes hasta el último momento y así podrás hacerlo todo a su debido tiempo.

Trabajo

Hoy te mueves en un ciclo diferente al habitual y las actividades laborales relacionadas con ventas fuera de casa, contactos con el extranjero, agencias de viaje, turismo y aviación están muy bien auspiciadas. Aprovecha esta energía.

Dinero y fortuna

Para mejorar tu economía y aumentar tus ingresos deberás realizar algunas adaptaciones nuevas en tus negocios. Los cambios que hagas redundarán en tu beneficio, pero asesórate con gentes calificadas, no improvises, busca expertos.



