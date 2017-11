Libra – Martes 28 de noviembre 2017: Prepárate para recibir una grata sorpresa

Noticiero astrológico: La Luna se desplaza al signo de Tauro, y el único planeta retrógrado sigue siendo Urano. Algo inesperado, asociado con una buena noticia de índole legal o familiar te causará mucha alegría y pondrá un tono festivo en tu vida. ¡Felicidades! Se avecinan tiempos excitantes dentro de tu escenario amoroso y tienes luz verde para la acción, el amor, la pasión. Dile que “sí” a quien te está rogando pues no pierdes nada hoy con explorar esta posibilidad que te da la vida de ser feliz y regalarte más tiempo de dicha. El tiempo que pasó ya es historia, lo que tienes en tus manos es la realidad que debes vivir intensamente cada día, no lo olvides, no esperes más.



Amor

Esta noche es para sorprender a tu pareja de manera agradable con una sorpresa romántica. Quizás una cena íntima, o una invitación a una escapada de fin de semana. Haz todo lo posible en este día para mejorar tu realidad sentimental. No dejes para mañana tus decisiones y actúa con más firmeza, coraje y determinación.

Salud

Te sentirás mejor de tus problemas digestivos si no tomas para ti los problemas ajenos. Las situaciones agobiantes repercuten en tu estómago y causan un salto inquietante. Debido al tránsito planetario este problema se podría agudizar.

Trabajo

Haz todo como sabes y no empieces a cambiar tus métodos de trabajo en el último instante sin haberlos explorado antes y estar seguro de su funcionamiento. No es momento de improvisaciones sino de acciones concretas y responsables.

Dinero y fortuna

Día del azar. Puedes intentar un juego lícito, una lotería o casino. Sigue tus corazonadas, haz lo que te dicte tu intuición y posiblemente ganes algo.

