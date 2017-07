Libra – Martes 18 de julio 2017: Estás en el umbral de una grata sorpresa

Tu encantadora personalidad se enmarca dentro de un tono alegre que será la clave de tu éxito en todo. Si estás soltero, o soltera, en busca de un amor, pareja o una relación refrescante ese será el punto central que te permitirá sacar adelante tu vida sentimental, pero si en su lugar te vuelves receloso, desconfiado y taciturno alejarías de ti toda la felicidad que tienes en augurada en tu horóscopo librano. Aplica inteligentemente tu energía sin perder tiempo discutiendo con gentes negativas, ya bien sea en tus relaciones de trabajo, como en la familia o con vecinos y amistades. Se avecina un viaje excitante.

Amor

La Luna sigue en tránsito por el signo de Tauro. Tanto los planetas Neptuno, como Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. . Este movimiento lunar acentúa notablemente ciertas cualidades inherentes a tu signo Libra. ¿Hubo disgustos? No vayas a cerrar los canales de comunicación entre tu pareja y tú con una actitud fría y poco cooperadora. No pierdas tu tiempo en peleas ni en traer al presente situaciones pasadas superadas, que por cierto no va contigo.



Salud

Tu salud está en alza. Te levantas con un ánimo nuevo, como si fuera un día normal de trabajo. Esta disposición será muy positiva porque se reflejará de manera activa en tu salud y sobre todo te permitirá mejorar condiciones crónicas asociadas con el estómago, Libra.

Trabajo

Este es un martes ideal para trabajar en casa, poner orden en tus asuntos, revisar armarios viejos, organizarte para el inicio de tu semana laboral y dedicar más tiempo a relajarte, dejar a un lado las preocupaciones cotidianas y descansar.

Dinero y fortuna

No confundas la prudencia con la desconfianza excesiva. La fortuna se atrae con buenas intenciones y propósitos claros. Muchas veces has alejado de ti el dinero por confiar en quienes no son leales. Trata de abrirte más a las posibilidades y no cerrarte en tus propias concepciones, mira la realidad desde un punto de vista más concreto.



