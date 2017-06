Libra – Lunes 5 de junio 2017: Sal de tu encierro sentimental

Toma precauciones para no reaccionar de manera desmedida a un incidente sentimental menor pues tu orgullo herido podría causar problemas donde no existe nada complicado. Si te asalta una duda no la expreses hoy, es mejor ceder que poner en peligro tu relación amorosa. No dejes que la gente pesimista influya en tus decisiones amorosas. Si tienes una relación buena, no es el momento de estropearla con amistades que podrían causar celos o disgustos en tu vida amorosa. En la medida que te conduzcas con la elegancia y sentido del equilibrio que caracteriza tu signo no habrá nada por qué preocuparse, Libra.

Amor

La Luna está en Escorpión y tanto Júpiter como Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. No te envuelvas con gentes enredadoras o falsas que se te acercan a tu vida con un rostro, pero generalmente vienen con una segunda intención. Felizmente, tu signo librano, tiene ahora la intuición en alza y descubres dónde está la verdad.



Salud

Lo que más necesitas hoy es divertirte y recrearte, para conservar tu salud. No agarres para ti calenturas ajenas. Te beneficiarás mucho si empiezas a mirar la vida de una manera más fresca y despreocupada. Tu mente lo reclama, complácela.

Trabajo

Te sentirás muy impulsado a cambiar de actividad y si el tipo de trabajo que haces es monótono deberás recurrir a otras motivaciones. Ve pensando la posibilidad de otro empleo, si no te sientes a gusto en éste.

Dinero y fortuna

Suceden algunos cambios en tu situación económica y debes estar prevenido para evitarte problemas serios en tu presupuesto. No compres nada que implique incurrir en un gasto extraordinario y ahorra un poco más este ciclo actual. En pocos días se restablece el equilibrio perdido.