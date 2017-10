Libra – Lunes 30 de octubre 2017: La influencia de Venus atrae amor a tu vida

Noticiero astrológico: La Luna sigue en Piscis y el nodo lunar continúa retrógrado. Estás en buen camino y no debes estropearlo con precipitaciones o ideas alarmistas o negativas, librano, que nada tienen en común con tu equilibrado signo. Cuidado con la lengua y tus comentarios con los demás en este día. Recuerda que no es necesario contar los errores del pasado siempre que te pregunten porque no sacarías nada con eso sino más bien ahondar viejas heridas. ¡Vive en el presente! Si te llegan a la mente algunas ideas de sobresaltos, temores y complicaciones no dejes que aniden en ti porque estropearían tu felicidad. Aleja de ti enseguida esos pensamientos.



publicidad

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Piscis y los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Este es el tiempo de retomar las riendas de tu realidad sentimental que pudiste haber dejado escapar con una actitud demasiado posesiva o dominante ¡inclusive hasta celosa! Ahora aprendes de tus experiencias pasadas y sabes qué hacer con el amor.

Salud

En este lunes tienes una buena posición astral en el sector de salud, pero existen influencias adversas en tu capacidad de concentración y podrías sufrir alguna caída o accidente menor. Lo importante es que te concentres en lo que estás haciendo, no te disperses.

Trabajo

Si algo no te sale bien la primera vez que lo intentes, no te sientas frustrado sino más bien vuelve a hacerlo pues tu constancia dará resultados y lograrás solucionar el problema. Mantén tu sentido del humor frente a una contrariedad laboral es lo más adecuado.

Dinero y fortuna

No importa lo que haya ocurrido, ni las deudas que puedes haber contraído, lo importante es que des el frente y así no tendrás nada que temer. Verás como habrá soluciones y respuestas a tus dudas y lograrán llegar a un acuerdo satisfactorio para los dos.