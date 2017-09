Libra - Lunes 25 de septiembre 2017: Una encrucijada sentimental

Noticiero astrológico: La Luna ya está en Sagitario y se avecina el tránsito directo de Plutón en dos días. Estarás en un tiempo de encrucijadas sentimentales en el que ocurrirán importantes eventos cósmicos durante tu ciclo de cumpleaños. Van a ocurrir importantes eventos relacionados contigo en el plano sentimental. Si tienes alguna duda no la manifiestes públicamente, debes ser muy prudente, y sobre todo, no hagas comentarios que puedan comprometerte. Deberás ser muy cuidadoso y proceder con el equilibrio, elegancia y tacto que caracteriza a tu signo librano, sobre todo si vas a empezar algo nuevo. Esto no quiere decir que te abstengas de hacerlo, sino que si lo vas a hacer, refuerces tu atención y no te lances a lo primero que surja.



publicidad

Amor

Hoy lunes la Luna está en Sagitario y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No te adelantes a los acontecimientos porque podrías cometer alguna indiscreción y decir cosas que no te convienen. Esto asustaría a esa persona que está pensando en iniciar una relación seria contigo. No dejes que tu sinceridad y desenfado se confundan con insensibilidad o falta de tacto, pues esto nada tiene que ver contigo.

Salud

Hay una buena onda astral que propicia la recuperación orgánica de quienes han estado padeciendo de trastornos de índole nerviosa o molestias asociadas con saltos en el estómago, desajustes neurovegetativos y úlceras estomacales.

Trabajo

Podrías dejarte deslumbrar por un trabajo o posición que parece producir mucho dinero, pero no es estable ni cuenta con los beneficios actuales del tuyo. Muchas veces, aunque te parezca que ganas más, si sacas bien tus cuentas, estarías perdiendo en la movida. Analiza y no actúes impulsivamente, Libra.

Dinero y fortuna

Si debes dinero proponte pagarlo cuanto antes, aunque sea poco a poco. Te evitarás muchos dolores de cabeza. No es necesario desembolsar una gran cantidad inmediatamente sino de manera constante. Verás como en poco tiempo consigues estabilizarte económicamente y lograr lo que tanto has deseado realizar para este fin de año: ¡tu viaje de vacaciones!