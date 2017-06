Libra – Lunes 19 de junio 2017: Los viajes están bien auspiciados

Mucho ojo, no vayas a confundir una buena amistad con el amor ya que si no tomas cuidado con lo que haces al respecto podrías perder una oportunidad muy constructiva en tu vida. Si dejaste recientemente una relación, o te dejaron a ti, este lunes no es el momento de lamentarse ni entristecerse sino más bien de canalizar tu energía para recuperarte emocionalmente y empezar un ciclo que cambie tu rutina. Pronto estarás en una gestión de negocios importante asociada con compras y ventas provechosas. Todo es posible a partir de ahora.

Amor

La Luna está en Aries desplazándose hacia Tauro. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El ciclo que se ha iniciado puede causar confusión y hacerte ver el amor donde no existe. No entregues tu corazón al primero que surja llenando tu cabeza con falsas esperanzas. Debes ser muy prudente y nunca confundir una amistad con otra cosa ni tampoco una simple atracción física con un sentimiento, son dos cosas diferentes.



Salud

Empieza una temporada de mucho ajetreo y complicaciones en tu escenario cotidiano así que ve organizando tus horarios de modo tal que no te encuentres sin saber qué hacer y tu tiempo se diluya en muchas actividades que afecten tu salud.

Trabajo

Esta semana laboral que tienes frente a ti será de movimientos laborales y posiblemente haya un nuevo administrador, jefe o responsable en tu empresa. No te intimides, te llevarás bien con él o ella.

Dinero y fortuna

Una llamada telefónica o un correo electrónico cambiarán el rumbo de tu sendero económico al ponerte en contacto con quienes pueden representar un ingreso extra en tu presupuesto.