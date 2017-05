Libra – Lunes 15 de mayo 2017: Amistades que inspiran

No hay nada negativo en tu panorama astral así que pon a funcionar tu voluntad y lograrás lo que anhelas. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Al problema ¡solución, no lamentación! Ocurre un proceso de reflexión y estabilidad que te ayuda a poner los pies sobre la tierra, sin olvidar tu intuición ni famoso equilibrio librano. En estos días sentirás una onda energética muy fuerte en tu vida ya que hay quienes están pensando en ti en todo momento y te tienen en su pensamiento. Algunos le llaman telepatía, otros fijación, pero lo cierto es que no se te quita esa persona de tu mente y en el momento menos pensado te estará escribiendo o llamando por teléfono.



Amor

Hoy lunes la Luna continúa por Capricornio, pero moviéndose al signo de Acuario que es del elemento aire, como tú. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Tú tienes condiciones para hacer feliz a los demás. Vas a vivir una etapa de intensidad emocional y sentimental. Sin embargo, a veces te dejas llevar por quienes son menos evolucionados que tú en el plano intelectual y caes en errores por prestarles atención y hacerles caso. Cuidado, en la vida se debe ascender, mirar hacia arriba no descender.

Salud

Resolverás muchos problemas de salud que te han venido afectando con un poco de paciencia de tu parte. Conseguirás tus metas de salud si te empeñas y actúas con constancia y determinación, cualidades que a veces chocan con la indecisión librana y que son los factores que te conducirán al éxito.

Trabajo

Tienes de tu parte tu carisma y la gracia de tu personalidad que te ayudará a conquistar al público, si tu trabajo es de servicios, o ganarte la simpatía de quienes pueden recomendarte a una mejor posición apoyándose en tus calificaciones, y en tu presencia, un factor muy importante para Libra.

Dinero y fortuna

El movimiento lunar de hoy a tu elemento aire atrae a ti la fortuna. Hay dinero en el azar, sobre todo en visitas a casinos o lugares donde pueda haber juegos lícitos, pero no te deslumbres por las ganancias iniciales porque podrías comprometer tu economía y perder fácilmente lo que obtuviste. Hazlo todo con mesura y el equilibrio que caracteriza tu signo del elemento aire, librano.