Libra – Lunes 11 de diciembre 2017: Analiza antes de actuar, luego procede

Noticiero astrológico: Hoy lunes la Luna está en tránsito por tu signo, Libra, y los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados.

Tendrás frente a ti opciones significativas. Acción y rapidez es lo que requiere tu situación actual. Podrías perder una magnífica oportunidad de hacer dinero si no pones orden en tus asuntos y te dejas llevar por falsas amistades o promesas de personas que no son confiables. Estás en un ciclo de prosperidad y debes aprovecharlo, pero no decaigas en tu entusiasmo aunque hoy algo no salga como deseas. Ten presente que cuando hay planetas retrógrados no todo sale como deseas, pero esto no significa que no podrás alcanzar tus sueños.



publicidad

Amor

Hay alguien muy cercano a ti esperando tus expresiones de calor humano y que le demuestres más tus sentimientos. Tus ocupaciones te están limitando y este alejamiento involuntario puede arruinar tu relación. Ponle ese toque picante y divertido que siempre precisa una relación amorosa.

Salud

Come algo ligero, nada copioso ni fuerte y evita las bebidas alcohólicas en el almuerzo. Verás como en la tarde estarás en tu punto máximo de vitalidad y terminas el día felizmente. Recuerda que la medida es la clave de todo sobre todo en tu signo librano.

Trabajo

Si tu trabajo es por comisiones pudieras esperar un buen ingreso aunque no salgas de casa. Si estás desempleado no te inquietes y utiliza el tiempo libre para efectuar investigaciones de mercado y enviar cartas a empleadores potenciales.

Dinero y fortuna

Se presentan buenas oportunidades para demostrar tu talento comercial. Sin embargo, una actitud de desconfianza podría comprometer seriamente un negocio y ver sospechas en todas partes. Haz mejor uso de tus gracias sociales y comunicativas, Libra.