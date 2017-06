Libra – Jueves 8 de junio 2017: Algo sorprendente está a punto de ocurrir

La Luna está en un signo de fuego este jueves y tu vida personal requiere un análisis profundo, y calmado. Si estás soltero o soltera, divorciado o divorciada, en alguna situación de separación o soledad, estarás pensando en una relación que sea agradable, y no te ate emocionalmente. Mantén tu independencia. No te conviene un compromiso serio. No todo es fácil en tu trabajo porque hay algunas personas a tu alrededor que no acaban de comprenderte. Con paciencia, tacto social, inteligencia y persuasión te harás entender.

Amor

La Luna está en Sagitario, a pocas horas del plenilunio -la Luna de fresa- y del tránsito directo de Júpiter. Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Lo sorprendente o inesperado es la regla y no la excepción en este jueves así que vete preparando emocionalmente para recibir sorpresas, encuentros que no pensabas tener y noticias que te harán cambiar tus planes para el próximo fin de semana en dos días.



Salud

No te preocupes demasiado por los malestares que podrías estar experimentando durante este ciclo si estás habituado a ellos y los ha sufrido en el pasado. Puedes estar en medio de una recaída, pero será transitoria y pronto te recuperarás.

Trabajo

Depón tus temores que muchos de ellos son infundados. Un aspecto favorable vinculado a negocios de compra y venta con el extranjero promete un día excelente en ese sentido, si tu trabajo está relacionado con el turismo o el comercio y las comisiones que hayas recibido.

Dinero y fortuna

Si no te sientes del todo feliz con la forma en que se está desenvolviendo tu economía debes dar los pasos necesarios para ajustarte a tu realidad y establecer nuevos contactos, negocios y puentes de comunicación para ganar más dinero.

