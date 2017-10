Libra – Jueves 5 octubre 2017: Una alegría en el hogar en tu ciclo de cumpleaños

Noticiero astrológico: Hoy ocurre el primer plenilunio de octubre en el signo de Aries. Tiempo de alegría en el hogar, la familia se renueva, crece y se arreglan situaciones conflictivas. Hay una persona amiga que se te aproxima con buenas noticias. Felizmente aquello que esperabas se empieza a materializar, pero es preciso que no te diluyas en cuestiones menores sino que concentres bien tu energía en lo realmente importante. Algo sorprendente resurge en la forma de un romance oculto y súbitamente te encuentras con alguien que anhela revivir una pasión que en el pasado fue muy ardiente y te sigue emocionando e inspirando.

Amor

Hoy jueves la Luna sigue en Aries y ocurre la Luna llena. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Alguien nuevo está dando vueltas en tu horizonte sentimental. Si no tienes compromisos actuales, explora esta posibilidad y vive esta aventura. Regálate algo hermoso en tu ciclo de cumpleaños, no esperes por los demás sino tú mismo haz lo que tu corazón te dicta y no te arrepentirás en ningún momento.



publicidad

Salud

Relájate más a la hora de tus comidas, Libra. Posiblemente estés padeciendo de trastornos gastrointestinales debido a la manera poco tranquila y precipitada con la que recientemente ingieres tus alimentos.

Trabajo

Hoy jueves que está ocurriendo un importante tránsito planetario directo es un buen día para pensar hacer algo novedoso y si en tus proyectos está viajar, hazlo sin reservas porque los resultados serán muy prometedores en términos laborales.

Dinero y fortuna

Mantén tu compostura y circunspección. Aunque no te guste, debes callar y no comentar lo que tienes en tus cuentas ni lo que ganas porque entonces todos van a pedirte prestado, no te van a pagar, y te quedarás sin nada, librano.



Las energías se juntan para que hagas realidad lo que quieras