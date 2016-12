Libra – Jueves 22 de diciembre: El agua recupera su nivel, todo se arreglará

Se arregla una situación que te preocupaba y el agua recupera su nivel. Felizmente todo queda superado, y el amor y la amistad renacen fuertemente en tu paisaje sentimental. Las situaciones conflictivas de días pasados quedan atrás, ya bien sea con familiares o hijos, amigos o vecinos. Ahora, con el buen efluvio planetario que te envuelve, puedes encaminar tus pasos de manera concreta para lograr el amor que buscas en tu vida. Es el momento de las reuniones con quien está lejos, de la carta y el correo prometedor, la llamada telefónica que dibuja una sonrisa en tu rostro, librano.

Amor

La Luna sigue transitando por tu signo Libra moviéndose a Escorpión. Los planetas Mercurio y Urano continúan retrógrados. Es muy posible que estés considerando la posibilidad de iniciar una relación con alguien que conociste recientemente. De ser así no dejes escapar la oportunidad, pero sé prudente, no entregues enseguida tu corazón.



Salud

Cuida tu salud, Libra. Mantén tu ritmo de vida y no hagas cambios si te sientes saludable y bien. Cuando algo funciona no hay por qué estar inventando cosas nuevas. Sigue tus planes al pie de la letra.

Trabajo

Si perdiste un empleo concéntrate en conseguir otro y no te estropees la vida quejándote. ¡Mucho optimismo es lo que ahora necesitas! Cuando las cosas no salen como uno desea no ganamos nada lamentándonos sino todo lo contrario.

Dinero y fortuna

Tienes tareas pendientes esperando por ti. No permitas que termine esta semana laboral sin haberlo hecho pues en la medida que lo realices obtendrás dinero y ganarás más. Concéntrate y verás resultados prometedores.