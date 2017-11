Libra – Jueves 16 de noviembre 2017: Estás en el camino de la prosperidad

Noticiero astrológico: Este jueves la Luna está moviéndose al signo Escorpión. Siguen retrógrados los planetas Urano y Neptuno. Las influencias cósmicas que están incidiendo en tu horóscopo te proyectan hacia lo mejor así que ¡atento a todo, Libra! Puedes recibir algún dinero extra procedente del extranjero o de una fuente inesperada. No lo gastes enseguida sino más bien guárdalo. Tendrá mayor rendimiento dentro de pocas semanas en un golpe favorable del azar. En el amor no te enfades por un comentario que no va necesariamente dirigido hacia ti.

Amor

Ahora que estás bajo el maravilloso efluvio de la lluvia de estrellas no hay nada que pueda estropear tu jueves si actúas siguiendo tus propias inclinaciones y no te dejas arrastrar a escenas de celos, provocaciones o sospechas. Estás en un buen tono amoroso, no lo eches a perder discutiendo.



Salud

El día presenta aspectos altamente positivos en tu salud especialmente si en semanas pasadas has estado sometido a una operación o intervención quirúrgica mayor, has tenido algún problema de ingreso hospitalario o algo similar.

Trabajo

Hoy serás parte de la acción en tu trabajo y te sentirás muy reconfortado por el reconocimiento que recibirás tanto de tus compañeros como de tus superiores y supervisores. Un buen día para conquistas laborales y ascender en tu empresa.

Dinero y fortuna

Escucha opiniones de quienes saben más que tú en cuestiones de dinero porque poseen la experiencia y han triunfado en sus negocios, pero no las apliques directamente sino adáptalas a tu propia realidad para que tengas éxito.

Las energías planetarias de hoy te llenan de cosas positivas