Libra- Jueves 1 de junio 2017: Escucha tu voz interior

Existe la posibilidad de que hoy no desees estar expresando tus sentimientos ni entrando en confesiones sentimentales con los demás. Sigue esa inspiración interior pues muchas veces es preferible callar, a hablar demasiado. Hay una posición algo inestable entre Júpiter y Saturno, ambos retrógrados. Sigue tus intuiciones que generalmente te indican muy bien lo que debes hacer frente a una situación dubitativa. Evita las discusiones o argumentos con gentes fanatizadas ya bien sea religiosos o políticos ya que ese tipo de personas no razona y estarías perdiendo tiempo y energía. No hay nada peor que tratar de dialogar con alguien así.



publicidad

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Virgo en la fase cuarto creciente. Los planetas Júpiter, el planetoide Plutón, y Saturno están retrógrados. En cuestiones del corazón y sentimientos, toma la iniciativa. No olvides que quien no ama a nadie ignora la alegría del vivir. Resulta más importante amar, que ser amado y quien ha perdido esa capacidad ya lo ha perdido todo. Reflexiona al respecto.

Salud

En estos próximos días te recuperarás de los dolores de cabeza que te han estado molestando. Come a tus horas y de manera adecuada, en paz, y con todo el tiempo requerido. Pronto verás los resultados reflejados en tu salud.

Trabajo

Si te encontrabas algo inquieto por un asunto legal asociado con tu empleo estarás recibiendo noticias alentadoras y resolviendo de manera efectiva los problemas pendientes. Una situación inesperada te colocará en el lugar donde debes estar.

Dinero y fortuna

Si no te sientes seguro de lo que debes hacer frente a cierta cuestión económica confusa, consulta con personas especializadas antes de embarcarte en algo que no conozcas bien. Paulatinamente irás recuperando lo que pensaste habías perdido.

Feliz inicio de mes



Toma la mejor decisión con ayuda de las fases de la Luna