Libra en octubre: Este período será muy diferente a lo que pensabas

Octubre, tu mes de cumpleaños, resultará muy diferente a lo que habías pensado iba a ser. El día 19 habrá novilunio en tu signo y llegará acompañado de una noticia sumamente agradable que te alegrará mucho, puede ser algo que proceda de un familiar querido, un amigo o una novedad feliz en tu trabajo. De todas maneras estás bien auspiciado y los encuentros que temías se resolverán felizmente. Tu ciclo comenzó a regir el día 22 de septiembre en un día cúspide, y se extenderá hasta el día 22 o 23 de este mes según la latitud y longitud geográfica en que vivas. Júpiter directo estará terminando su retorno por Libra el día 10 poniendo así punto final a un ciclo que no se repetirá hasta dentro de doce años.



Amor

Las incidencias cósmicas que hay ahora en tu signo librano durante este ciclo de cumpleaños atraen amor y romance a tu vida. Pronto recuperarás el equilibrio emocional que pudiste haber perdido. Estás haciendo lo correcto y debes seguir esa forma de actuar pues la confrontación no conduce a nada bueno. Además, tu signo librano es el epítome de la clase, la educación y el equilibrio y esas son tus mejores cualidades que siempre debes explotar cada vez que estés junto a esa persona que te interesa.

Salud

Tu salud está en un ciclo de estancamiento energético y podrías sentirte agotado, más de la cuenta, en horas de la mañana. No te desasosiegues pues no se trata de ninguna enfermedad sino más bien del cansancio que surge de tus actividades. Equilibra tu vida como sabes hacerlo y no tendrás problemas.

Trabajo

Concentra toda tu atención en las metas laborales que te has propuesto y verás como logras sacarlas adelante ininterrumpidamente. Estás en un buen ciclo para solicitar mejoras en tu centro de trabajo o para encontrar empleo, si lo necesitas. Es tu mes de cumpleaños y con el mismo llegan regalos de todo tipo.

Dinero y fortuna

Obra con decisión y habla claramente a una persona que hace tiempo te debe dinero y no ha dado señales de querer pagarte. No tomes acciones legales, platica y trata de llegar a algún tipo de acuerdo práctico aunque no lo recuperes todo sino una parte