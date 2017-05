Libra – Domingo 7 de mayo 2017: La Luna sigue en tu signo, pasiones

Ahora que la Luna se encuentra en tu signo librano te encuentras envuelto en una onda atrayente y tus palabras son acertadas. Sin embargo, puede surgir una discusión con tu pareja por motivos de celos y ciertas actitudes tuyas aisladas en horas de la noche. No insistas, trata de poner las cosas en su sitio, no exageres para no complicar más el asunto. Si vas a salir, olvida los pesares. Nada de depresión. Recuerda que uno atrae lo que busca y si te envuelves con la nostalgia eso es lo que traerás a tu vida.

Amor

La Luna continúa transitando por tu signo, Libra. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Este es el ciclo de las rectificaciones de errores cometidos y con esa actitud fresca, tu sentido de diplomacia y equilibrio lograrás estar nuevamente en esa posición de la cual nunca debiste haberte apartado, pero que ahora reconoces.



Salud

Tu salud recibe una buena vibración cósmica y te inspira a continuar tus planes de ejercicios y alimentación que estás llevando. No te desanimes si hay algún tipo de recaída, lograrás superarla exitosamente pues tu energía está bien orientada ahora.

Trabajo

En este ciclo astral estás favorecido en el aspecto laboral aunque aparentemente estén ocurriendo algunos contratiempos inesperados. No te angusties pues lo que sucede conviene y esa posición de trabajo tan esperada por ti está a punto de estar en tus manos.

Dinero y fortuna

Tu signo te colocará frente a una opción laboral que a su vez te dará dinero dentro de poco tiempo. Una persona amiga podría ayudarte en ese sentido. Escucha sus consejos y recomendaciones y quizás hasta logres asociarte con ella y ganar en esa actividad.