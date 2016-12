Libra – Domingo 18 de diciembre: Los celos no convienen y no van contigo

Cada cual tiene su forma particular de expresar sus sentimientos y no tienen que estar repitiendo constantemente “te quiero” para darte cuenta de los mismos. Surgen contradicciones en tu vida amorosa porque por una parte deseas continuar una relación y por otra te sientes aburrido o cansado, con tedio, en una onda rutinaria. Es importante renovar y refrescar la intimidad y hacer algo diferente, Libra. Tu pareja, y tú mismo más que otros, necesita espacio. Es muy importante reconocer esto y no pensar que se trata de falta de amor, es hora de diversificar y tener cada cual su lugar, su tiempo, su privacidad.

Amor

La Luna está en el signo de Virgo y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries, los demás planetas siguen directos. Estar constantemente encima de la otra persona, sin dejarla respirar, con controles, celos, llamadas y vigilancia solo lleva al fracaso. Si vives con alguien así pon los puntos sobre las íes antes que la situación se escape de las manos.



Salud

Los puntos más débiles en tu salud, en este día, están localizados en todos tus músculos. Mucho cuidado con los pesos que cargas, los gestos y los movimientos bruscos. Si vas a correr en un gimnasio, o en un parque, usa calzado adecuado y no actúes alocadamente en ningún momento.

Trabajo

Es interesante observar lo que está ocurriendo hoy en tu horóscopo con el tránsito de la Luna y su aspecto con tu regente, Venus, porque muchos problemas laborales se empiezan a solucionar de una forma indirecta y quien menos esperas te ayudará en tu empleo, librano.

Dinero y fortuna

Estás entrando en una etapa positiva en la cual el dinero fluye de manera positiva. Hay sorpresas en el azar, pero debes prestar mucha atención a las señales que te llegan en tus sueños, intuiciones y corazonadas para que funcionen, no lo olvides.