Libra – Domingo 14 de mayo 2017: El carisma de tu personalidad atraerá el amor

¡Este es tu domingo, Libra! Te quieren por lo que eres no por lo que aparentas. Si esa persona se te acerca deslumbrado únicamente por lo que tienes desde el punto de vista material, ya sabes que no te conviene para una relación seria pues cuando no le puedas ayudar, o no tengas el nivel económico ideal se iría de tu lado. Felizmente hay muy buenas personas dándote vueltas, y si estás soltero o soltera y no dejas deslumbrar por palabras, sino observas los hechos, entonces no errarás. Si buscas aventuras, sin nada serio ni comprometedor, las encontrarás en ese tipo de personas que te buscan para "pasar un rato". No te ilusiones con ellos o ellas.



Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Capricornio y los planetas Júpiter, Saturno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Sabrás diferenciar lo que te conviene y separarlo de lo que te perjudica, podrás recuperar el corazón de esa persona que se alejó de ti y al hacerlo te sentirás renacer pues en esta nueva etapa apartarás de tu vida los errores cometidos en el pasado, y te sentirás pleno y realizado.

Salud

Los problemas de salud que estén asociados con los riñones que son tus órganos sensibles requieren mayor cuidado que otras veces, sobre todo si notas que estás yendo demasiado a orinar o tienes mucha sed. Esos son síntomas que debes conversar con tu médico cuando le visites.

Trabajo

Vete preparando para una nueva situación laboral que te beneficiará notablemente pues estarán poniendo en ti sus ojos para darte una nueva responsabilidad. Si te preparas adecuadamente será muy exitosa y garantizará que salgas adelante en todo lo que ahora estás haciendo. Hay una buena onda laboral en tu horóscopo librano.

Dinero y fortuna

Si estás pensando alguna inversión o considerando un préstamo es importante que seas paciente pues en unos pocos días el planeta Júpiter, que está retrógrado en tu signo librano, volverá a estar directo y entonces tendrás el camino expedito y allanado para conseguir lo que necesitas.