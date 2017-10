Libra – Domingo 1 de octubre 2017: Sueños que se cumplen en esta etapa de cumpleaños

Noticiero astrológico: El mes comienza con la Luna en tránsito por el signo de Acuario. Contrólate, no digas todo lo que piensas. Aunque no te agrade algo controla tu lengua y no des rienda suelta a todos tus impulsos en este día. Podrías estar exagerando la nota y creando situaciones de comunicación difíciles en tus relaciones amorosas. No debes preocuparte demasiado por un asunto laboral porque no es tan grave como parece. Si te dejas influir por comentarios de gentes alarmistas caerías en la trampa. La buena nueva es que tus sueños están al cumplirse y que este período de cumpleaños librano será inolvidable para ti.



Amor

Este domingo la Luna continúa transitando por el signo de Acuario y los planetas Urano y Neptuno son los únicos que siguen retrógrados. Te interesará la idea de planear una escapada o una vacación breve con tu pareja a un sitio íntimo o romántico. No dejes que esa idea se pierda porque el solo hecho de pensarlo indica que es una necesidad para cultivar y reforzar tu vida amorosa.

Salud

Es bueno que en este domingo revises bien tu botiquín y te deshagas de todos los medicamentos que están atrasados o vencidos porque tal vez te estás confiando en lo que tienes almacenado y cuando los necesites no te sirvan para nada.

Trabajo

Revisa muy bien un trabajo asignado antes de entregarlo a tus superiores pues hoy existe una tendencia a hacer las cosas apresuradamente y podrías cometer errores que afectarían tu posición laboral.

Dinero y fortuna

Surgen transformaciones a tu alrededor, y algunas de ellas serán muy productivas en términos del dinero que puede llegar a tus manos. Mantén una actitud positiva ante todos estos cambios, no te angusties, y obtendrás estupendos resultados.



Conoce lo que las predicciones del mes de octubre traen para tu signo En octubre tendrá lugar un importante tránsito planetario, el llamado “retorno de Júpiter”, el mayor planeta del Sistema Solar, el de las oportunidades, regente de Sagitario, que estará iniciando su retorno por Escorpión después de doce años de ausencia. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Esta incidencia cósmica unida a los movimientos directos de la mayoría de los planetas –solamente Urano y Neptuno siguen retrógrados- convierte al mes de octubre en un período dinámico, entusiasta y divertido en el que tu sentido del humor será la clave que te ayude a superar lo que surja. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Aries en octubre: Tiempo de terminar lo que no funciona y comenzar algo nuevo

Durante el mes de octubre tu regente, el planeta Marte, estará directo en tránsito por los signos de Virgo hasta el 22 que entrará en Libra. Urano continúa retrógrado en tu signo, pero su influencia es leve y se compensa con la acción directa de Marte y Júpiter inclinando la balanza a tu favor. La primera semana tendrá lugar el plenilunio en tu signo el día 5, y lo que inicialmente era un juego se empieza a complicar sentimentalmente, pero te sientes bien. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No obstante, si estás en medio de una relación estable, debes ser muy prudente para no cometer errores ni dar pie a que surjan escenas de celos que perjudicarían tu vida amorosa. Hay personas buenas a tu alrededor que desean lo mejor para ti. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si has tenido problemas en tu empleo verás que en pocos días se resolverán todos, tienes una buena onda astral en tu horóscopo, ariano. Este es un mes dinámico y dispondrás del entusiasmo necesario para echar adelante tus asuntos de una forma adecuada, son alegría y determinación, pero sin precipitarte a la hora de tomar decisiones, sobre todo en cuestiones del amor donde el corazón y la razón deben estar en la balanza. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tauro en octubre: Una nueva ilusión surge en tu vida

En este mes tu regente, el planeta Venus, estará transitando por los signos de Virgo y Libra, este último desde el día 14 siempre en tránsito directo. Existe la posibilidad de un viaje corto en estos días asociado a un ingreso inesperado de dinero que va a contribuir a que te sientas más estabilizado en todos tus asuntos económicos. Después del día 15 habrá noticias singulares relacionadas con tus finanzas que significarán un gran salto hacia adelante en todo lo que estás haciendo en estos momentos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las cuestiones del amor que te estaban inquietando se arreglarán y comprendes que muchas preocupaciones eran infundadas y que, en esta etapa final del año, durante este trimestre del 2017, se abren los corazones de quienes parecían tenerlos cerrado para ti. Lo que suceda ahora y sus resultados dependerá en gran medida de la forma en que tú procedas y no te dejes llevar por emociones primarias cuando vayas a actuar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Géminis en octubre. Mercurio directo atrae buenas vibraciones a tu horóscopo

Mercurio, tu planeta regente, estará directo todo el mes entre los signos de Libra, y Escorpión, este último será desde el 17. Los únicos planetas que estarán retrógrados son Urano y Neptuno. Este paisaje astral te vuelve muy activo y diligente, geminiano. En estos días tendrás muchísimo trabajo que realizar así que aprovecha tu tiempo de manera racional, levántate más temprano y agiliza todo lo que debes hacer para que no te sorprenda el fin de año con una carga extra difícil de solucionar pues cuando menos te das cuenta ya tienes encima esas fechas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El dinero que ahora guardes te será de gran servicio en los próximos meses. El tono planetario actual es de gastos, pero en medio de toda esa vorágine debes ser precavido y no incurrir en compras excesivas. En cuanto a la parte afectiva lo que más te está tocando de cerca es tu llamada “inspiración de signo de aire” o sea, el deseo de vivir intensamente romances de todo tipo ¡disfruta, geminiano, no te cierres a la vida! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cáncer en octubre: Lo que deseabas se empieza a materializar

El mes de octubre tu regente la Luna transitará desde Piscis al comenzar el ciclo y termina también en ese signo, muy afín al tuyo por lo que los doce signos recibirán el efluvio lunar, así como el plenilunio del 5 en el elemento fuego, y el novilunio del 19 en Libra. El día 12 ocurrirá la fase cuarto menguante en tu signo y ese aspecto llega con un aviso importante. No saques a colación errores del pasado porque estarías estropeando una bonita relación. Concéntrate en tu presente, y no ahondes ni escarbes en lo que ya se dejó atrás. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si hubo disgustos entre tú y otra persona, o si en alguna ocasión se presentaron situaciones embarazosas, este es el mes para dejarlo todo atrás y perdonar. Hay estupendas noticias para ti si estabas esperando una solución legal o laboral porque ahora vas a tener la oportunidad de resolver esos problemas. Tu signo Cáncer está recibiendo claridad mental y mucha iniciativa, así que ¡ánimo todo saldrá bien! No dejes de atender a tu amigo sincero que te está ayudando en todo momento con su buena energía y su preocupación constante, cuando se encuentra a alguien así ¡hay que cuidarlo! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Leo en octubre. Mucha actividad social y nuevas oportunidades

Este mes de octubre comienza con el planetoide Ceres en tránsito directo por tu signo y una oposición de tu regente, el Sol, con la Luna el día 5 lo cual influye de forma directa en tu realidad sentimental, social y económica, Leo. La estabilidad sentimental que ahora está llegando a tu vida debe ser cuidada con esmero así que evita la compañía de personas quejumbrosas y llenas de problemas que se te acercan para amargarte el día. Es mejor estar solo que mal acompañado, y eso lo sabes por experiencia propia. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hay muchas opciones frente a ti y las posibilidades de un empleo nuevo que te dará una mejor posición en los próximos meses. Si te has inquietado por algún cambio laboral reciente no dejes que ese estado de ánimo te estropee tu realidad en este mes de octubre. Verás con satisfacción cómo se empiezan a abrir caminos que estaban cerrados y gracias a tu actitud positiva y entusiasta ante la vida, aquello que parecía difícil o imposible dejará de serlo. Un mes excitante, Leo, sobre todo por los que están solteros y se encuentran iniciando una relación en estos momentos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Virgo en octubre: Una perspectiva diferente en el amor

En octubre tu regente Mercurio estará directo todo el tiempo. Tendrás además el buen efluvio de Venus en tu signo hasta el día 15 y Marte hasta el 22, ambos directos. Debido a que este es el mes posterior a tu ciclo de cumpleaños en el pasado septiembre muchos estarán atravesando situaciones muy especiales pues deberán efectuar una decisión entre una y otra persona, lo cual siempre resulta traumático. No te apresures porque podrías errar. Pide tiempo sobre todo los primeros días del mes mientras el planeta Marte está en tu signo Virgo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El período astral del mes de octubre exige una reevaluación de la forma en que estás gastando tu dinero y un análisis más concreto de tus gastos. Debes reducir todo aquello que no necesitas y proponerte ser realista cuando uses tus tarjetas de crédito para no complicarte. De esa manera podrás disfrutar de un mes de cumpleaños completo y excitante en todos los puntos de vista, y lo mejor vendrá a tu vida, en la medida que así te lo propongas. Se abrirán ventanas y puertas que estaban cerradas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Libra en octubre: Un toque sentimental intenso en tu ciclo de cumpleaños

Libra, es tu mes de cumpleaños que comenzó a regir el día 22 de septiembre en un día cúspide, y se extenderá hasta el día 22 o 23 de este mes. El día 19 habrá novilunio en tu signo y llegará acompañado de una noticia sumamente agradable que te alegrará mucho, puede ser algo que proceda de un familiar querido, un amigo o una novedad feliz en tu trabajo. De todas maneras, estás bien auspiciado y los encuentros que temías se resolverán felizmente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Ve preparando las condiciones para lo mejor, o sea, lo que ocurrirá después de la segunda quincena del mes cuando tu regente Venus, esté directo en tu signo, aunando su energía a la emisión cósmica que ocurre durante este ciclo de cumpleaños que será inolvidable. Hay viajes exitosos en camino y la posibilidad de recibir un ingreso de forma imprevista. Tendrás a Júpiter en tu signo hasta el día 10, culminando así el retorno de los doce años. Se trata del gran planeta de las oportunidades que lloverán durante las dos primeras semanas iniciales de octubre. ¡Alégrate, lo mejor está por venir, Libra! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Escorpión en octubre: Retorno de Júpiter, nuevas oportunidades

Este mes de octubre es muy importante para ti, Escorpión, pues el día 10 se inicia el estupendo retorno de Júpiter por tu signo, un evento que ocurre cada doce años y es muy favorable en todos los aspectos. Tu ciclo de cumpleaños comenzará el 22 o 23, como resultado de estas combinaciones planetarias en tu signo te encontrarás en el mejor de los tonos para salir adelante en todo si no te precipitas, y haces cada cosa en su momento. Bueno el tiempo para los comerciantes y quienes tienen trabajo por cuenta propia o desde su hogar. Tendrás ingresos extras. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Deberás hacer algunas inversiones, tal vez comprar una nueva computadora, u optimizar los sistemas que tienes y empezar a anotar tus entradas y salidas de dinero de una manera más escrupulosa y cuidadosa para evitar errores y gastos. El mes también presenta un tono muy íntimo y sensual dentro de tu signo Escorpión ya que te sientes más dueño de tus potencialidades y podrás definir mejor todas esas situaciones que te tenían preocupado. Tu vida íntima florece de una manera constante y divertida. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sagitario en octubre. Saturno y Júpiter están abriendo puertas que estaban cerradas

Júpiter, tu regente, transitará directo durante todo este mes de octubre por el signo de Libra hasta el día 10 en que se desplazará al intenso signo de Escorpión, siempre directo. Estás además en las últimas etapas del retorno de Saturno por tu signo, el evento que se produce cada 30 años y que este año terminará en dos meses, el 19 de diciembre. Tendrás noticias muy pronto de un negocio o contrato que te dará mayores ingresos y te colocará en una posición ventajosa en tu empleo. Acéptalo sin reservas porque te conviene, sobre todo si tienes las calificaciones para hacerle frente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tienes de tu parte la energía planetaria directa de tu regente, Júpiter, que te ayuda a verlo todo con una óptica más realista y diferente. Si eres de los sagitarianos que se han encontrado con dificultades legales o económicas las buenas noticias son que todo eso está quedando atrás, superado y arreglado. El mes de octubre marcará una verdadera diferencia entre un “antes y un después” en tu vida amorosa, sagitariano. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Capricornio en octubre: Te sentirás rejuvenecido, listo para emprender algo nuevo

En este mes tu regente, el planeta Saturno, continúa su tránsito directo, por el signo de Sagitario, del elemento fuego. Plutón sigue directo en Capricornio y los principales planetas están directos. Tal vez estés preocupándote demasiado por algo que no vale la pena. En estos momentos tienes una buena disposición astral a tu favor y lo único que debes hacer es aceptar tu realidad, no culpar a nadie de tus problemas y cambiar tu actitud pues al reconocer errores podrás enmendarlos y sacar adelante tu vida con muchas menos complicaciones. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Con más optimismo y seguridad en ti mismo lograrás resolver las confusiones sentimentales que ahora tienes y descubrirás que el amor está mucho más cerca de ti que lo que pensabas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Por otra parte, después del 15 con los tránsitos de Venus y Marte asociados a la acción de Plutón directo en tu signo muchos capricornianos se encontrarán navegando dentro del azar, recibiendo dinero y entradas adicionales por diferentes fuentes y vías. Octubre será un gran mes, no lo dudes. Este ciclo que se abre frente a ti es de grandes oportunidades, no las dejes escapar ¡capricorniano! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Acuario en octubre: Comienza para ti una etapa de renovación total amorosa

Urano sigue retrógrado en este mes de octubre, pero con el tránsito de Júpiter y la Luna creciente hacia finales de esta etapa tu paisaje astral presenta importantes cambios y giros sorprendentes. La naturaleza creativa de tu signo acuariano se evidenciará de una manera notable. Harás algo atrevido en tu intimidad, lo que una vez no hiciste ahora lo disfrutarás plenamente. El amor te ronda, pero debes sonreírle y dejar atrás las ideas pesimistas del pasado. Si una vez tuviste un error, o como tú llamas, un fracaso amoroso, esta experiencia actual es diferente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En este ciclo del mes de octubre que marca el comienzo del último trimestre del año todo será felicidad para ti acuariano ya que hay muy buenas perspectivas dentro de tu horóscopo del elemento aire en todo lo que en estos momentos estás haciendo. Los ciclos del eclipse serán tiempos de sueños y revelaciones internas. Los últimos días del mes cuando estés caminando, conduciendo o realizando algún trabajo arriesgado pon toda tu atención en el mismo para evitar accidentes que podrían ocurrir si te entretienes y dispersas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Piscis en octubre: ¡Amor a la vista, vete preparando!

En el mes de octubre el planeta Neptuno, que es tu regente, continuará retrógrado en tránsito por tu signo, pero la Luna estará en Piscis dos veces: la primera y última semana del mes. Este paisaje astral crea un período de sorpresas en muchos órdenes de tu vida. Quizás tengas que hacer un pago inesperado, pero imprescindible y cualquier dinero que pongas en un negocio aunque no veas los frutos inmediatos te dará resultados en pocos días. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hay vibraciones fuertes que te forzarán a tomar medidas drásticas a fin de evitar complicaciones surgidas como consecuencia de palabras mal dichas por ti, y peor interpretadas. Discúlpate con quien heriste sin proponértelo, y todo terminará felizmente. Lo más interesante ocurre en el ciclo de la Luna nueva del 19 en el signo de Libra que es el que está rigiendo en estos momentos y durante esos días estarás muy perceptivo y sobre todo inundado de un toque muy fuerte e intenso en el amor ¡lo inusitado sucede! Alguien toca a las puertas de tu corazón, no se les cierres, déjale entrar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir



